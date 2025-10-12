為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    再怨外力介選！ 郝龍斌嗆：2026沒拿下高雄或台南辭黨魁

    2025/10/12 16:03 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席候選人政見發表會台北場，郝龍斌再次重申自己遭外力、假民調、網軍攻擊盼黨員別讓其得逞。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人政見發表會台北場，郝龍斌再次重申自己遭外力、假民調、網軍攻擊盼黨員別讓其得逞。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌近日自曝受到境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康更直指中國介入黨內選舉，要國安單位查明。郝龍斌今出席北部政見發表會再次重申自己遭外力、假民調、網軍攻擊盼黨員別讓其得逞，並拋出若當選黨魁2026縣市長選舉，沒拿下高雄或台南其一將辭職下台。

    郝龍斌指出，這次選舉白熱化以後，各種假民調、網軍攻擊不斷，主要對象就是郝龍斌，大家一定有收到這次他參選是郝龍斌、朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康密室商量的結果，「我在這以我父親的名義保證，以兩年未在公開場合與朱立倫會面。」

    郝龍斌續指，還有人說郝龍斌在大罷免期間沒有出力，事實上大罷免第一場活動就是戰鬥藍趙少康跟郝龍斌辦的。此外，他全台也參與過15至20場反罷免活動，除了站台外，也幫忙藍委們募款並捐給他們。

    「這三週內，有四個假頻道發布了80則短影音攻擊我！」郝龍斌痛批，拜託大家讓這些負面訊息不要影響投票，這些外力的介入大家絕對不要讓他得逞。

    針對2026選舉，郝龍斌拋出「顧北、穩中、強南」，南部有國民黨立委柯志恩、謝龍介，透過這兩人國民黨要從南二都之間拿下一都，並撂下狠話，「我做黨主席，如果南部二都，拿不下一都，我會辭職下台負責。」

