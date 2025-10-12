嗆要討回黨產！ 鄭麗文喊2026要讓南台灣「再現青天」

國民黨主席候選人政見發表會台北場，圖為候選人鄭麗文。（記者陳逸寬攝）

國民黨今舉行北部黨主席選舉政見發表會，候選人鄭麗文今日感嘆，自己就像沙包、忍辱負重並喊話黨內不要網內互打。她也提及，當選主席後會，為了黨工們的退休金，向民進黨討回國民黨黨產來，並強調2026縣市長選舉會深入南台灣，讓南台灣再現青天。

鄭麗文指出，國民黨主席選舉從未受過如此高度關注，證明國民黨是中華民國最重要政黨，因此所有黨員都希望大家展現團結、民主風度，不要網內互打，別讓外界看笑話。最近自己深感忍辱負重，「我感覺自己就像沙包，但歡喜做、甘願受。」

針對黨主席政見，鄭麗文聲稱，民進黨想團滅在野黨下手非常狠毒，她未來會替國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹等涉偽照文書的黨工們募款、成立律師團；同時，她也會替國民黨將黨產討回來，不是因為需要黨產，是因為還有很多黨工的退休金沒有著落。

鄭麗文也提及，面對2026縣市長選舉，台北市有最帥的蔣萬安市長，希望團結藍白一同力挺蔣連任，而新北市長她也有百分之百的信心；不過，她會花比較多的時間到南台灣，要深入南台灣敵營，翻轉南台灣、讓南台灣再現青天，她要帶著百分之百的誠意向台南灣選民說：「國民黨來了，你們不用受苦了！」

