趙少康嗆「民進黨不要笑」 周軒：被假訊息操弄最嚴重的正是國民黨

拒止境外干擾！趙少康陪同柳采葳（左）赴警局報案提告深偽AI影片。（記者王藝菘攝）

國民黨主席選戰白熱化，也爆出有境外勢力花上億元介選，甚至網路散播國民黨主席候選人郝龍斌與台北市議員柳采葳擁吻的AI深偽影片，當事人柳采葳今天上午在趙少康陪同下，前往台北市警局中山分局報案、提告，趙少康稱民進黨千萬不要笑，下一個就換你們。對此政治工作者周軒表示，其實被假訊息操弄最嚴重的，正是國民黨，無奈國民黨沒有人聽得進去，還時不時跑去對岸輸誠，回頭還配合對岸大黑特黑沈伯洋，只能說神仙難救無命客。

周軒在臉書PO文表示，趙少康今天陪柳采葳去報案，當然是為了柳跟郝龍斌的接吻造假影片，講了幾句話蠻有意思的，他說，民進黨千萬不要笑，下一個就換你們，接著，趙少康又說，請國台辦出來制止這樣的行為，民進黨為什麼要「笑」？

周軒指出，其實民進黨笑的不是「你們終於也有今天」，民進黨的笑，是「苦笑」，老早就告訴你們國民黨，中國就是如此堂而皇之的用各式各樣手段干擾台灣的民主，對中國而言，只要對我有利，我不會介意影響的是藍還是綠還是白，過去柯總召、吳思瑤委員的造假影片出現時，國民黨也沒幾個說話，反正打的是你民進黨，國民黨看好戲就好，是不是？曹興誠董事長的造假影片出現時，還有藍營人士附和著奚落曹董，怎麼，現在被弄了，感到委屈還是不滿呢？

周軒續指，再說呼籲國台辦出來制止這件事吧，國台辦如果會聽你老趙的，我看國民黨主席也不用繼續選了，直接讓老趙當就好了，是不是？中國對台的路線何其多條，國台辦也只是一個分支，統戰系統、國安系統，人人都有KPI，誰知道現在國民黨演的這齣是不是在代理人戰爭呢？

周軒直言，說到底，套句沈伯洋以前說過的話，其實被假訊息操弄最嚴重的，正是國民黨，無奈國民黨沒有人聽得進去，還時不時跑去對岸輸誠，只差沒有認賊作父了，回頭還配合對岸大黑特黑沈伯洋，只能說神仙難救無命客，但或許這就是國民黨的宿命，近百年前的國共內戰，共產黨用吸收挑撥分化這幾個法寶，讓國民黨丟掉大片江山，如今同樣的事情，只不過歷史又重演了一次。

