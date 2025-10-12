藍黨魁遭中共介選無法可治？ 王興煥拋「這法案」先抓金流

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌自爆受境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康更出面要求，中國勿介入國民黨魁選舉。台灣基進黨主席王興煥今直言，終於有國民黨權貴「警覺」中國對台灣滲透的嚴重性，主席選舉事小，台灣存亡事大，邀請朝野共同提案，重提胎死腹中的《境外勢力影響透明法》挽救境外敵對勢力在台灣如入無人之境的危局。

王興煥指出，在郝龍斌之後，趙少康也出來指控中國以大量假消息介入國民黨主席的選舉。首先要釐清一個長年的事實，中國以假消息滲透、擾亂台灣社會已久，國民黨不只是受益者，還是共犯；作為國民黨的權貴，趙少康不會現在才知道中國介入台灣的選舉，所以他真的在指控中國介入國民黨選舉嗎？不，他不滿的是中國扶植的對象是鄭麗文。

「不以人廢言，論跡不論心，至少趙少康做對了一件事，就是公開承認中國對台灣的滲透嚴重。」王興煥直言，雖然趙少康對中國的「正告」很有「自己人說自己人」的姿態，但是對境外敵對勢力而言是無效的嚷嚷，不只因為份量不夠，更因為既然是敵國，何必在意你的不滿？

王興煥認為，要求中國收斂只是政治口水，趙少康與郝龍斌等人若要真正防堵中國對台灣的認知戰，則應回到制度面，朝野合作修訂有效的法律武器以對抗境外敵對勢力的滲透，關鍵就在金流。

王興煥續指，中國的資訊操弄所利用的是民主社會的言論自由，透過長期培養的輿論代理人與協力者，例如親中媒體、網紅以及網軍，以海量言論的方式，發起對特定對象的「不對稱」輿論作戰，將言論自由的價值「武器化」，刻意挑起輿論衝突，製造有利輿論風向。

遺憾的是，現行國安法制對這類破壞言論自由市場的資訊操弄無能為力，因為無法揭露、規範那些為中國效力的組織與個人等等「隱形代理人」。王興煥解釋，現行《反滲透法》的侷限包含，第一、要在造成一定危害後才能處罰，而審理過程往往曠日廢時；第二、《反滲透法》主要針對選舉活動。

王興煥說，因此，趙少康要國安單位查明幕後黑手，必須在國民黨主席選舉結束後，特定落選人對特定對象提起訴訟，並證明其行為確實影響了選舉結果，國安單位才能介入調查。由於只能在案發後才能透過司法判決補救，所以對境外勢力來說，就算因此被追查，只要換上新的代理人部署，根本不痛不癢，《反滲透法》完全無力阻止境外勢力長驅直入。

王興煥強調，要遏止境外勢力的資訊操弄與介選，唯一的有效方法是從金流源頭，切斷它跟代理人之間的連結，如果沒有往本地的資金挹注，本地的代理人就無法創造流量並影響輿論。台灣基進多年來一直倡議《境外勢力影響透明法》，其精神就是「先抓金流」，只有通過全面監控中國在台組織的金流，才能即時監控不明的金流往來與斷點，預先阻絕，並遏止吸收滲透。

