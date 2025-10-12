基隆擬發公債挹注捷運 捷工科雇員借調剩2人「經費多到養市長秘書」

基隆市政府傳出將多名捷運工程科人員借調他處，其中包含支援市長室。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市擬發行公債挹注基隆捷運建設與場站開發，日前將草案送市議會審查，引發多位議員不滿，認為市府未經專業可行性評估、亦未向議會報告就提出發行公債自治條例，過於兒戲。市府內部更傳出，「捷運工程科」7名雇員中，有5人被市長謝國樑借調到市長室及其他科室服務，遭質疑若真的重視基隆捷運，怎麼會借調重要科室人員？

基隆市政府交通處捷運工程科擔負基隆人對於捷運的期待，理應業務繁重，需經常進行重大捷運政策研擬，以及捷運場站、整體路網規劃及路線可行性評估等業務。

一名市府內部人員指出，該科目前共有7名約僱人員，除了一名林姓雇員留在原單位上班及鄔姓雇員借調處長室外，其餘5人分別調到市長室、主計處及公共運輸科等單位；此外，這些雇員是否具有捷運規劃專業背景、如何獲聘？也許相關主管須給市民一個合理說法。

「經費多到可以養市長秘書、借調他處，為何還想發公債？」知情人士表示，謝市長上任後，大幅調整人事，這些約僱人員領各機關薪資，卻挪到市長室裡面當秘書、其他科室服務，是否涉及酬庸或有其他考量，有待社會公評。

據悉，此次被點名的約僱人員中，有一名林姓女雇員原在謝市長擔任立委時，在其辦公室內擔任行政人員；市長上任後，先在捷運工程科安排她的位置，再將人借調到市長室，形同用捷運工程科的經費幫市長多請一位秘書。

知情人士說，市政府擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，其中一項最重要的理由是要挹注基隆捷運建設與場站開發，但光從目前人事支出部分來看，就有很大爭議。

基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府借調流程皆依法合規，依循往例比照前市府辦理。

