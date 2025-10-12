不甩黨章第2條！ 蕭旭岑籲國民黨不要被反共幽靈限制

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日在「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會上表示，自己要勸告黨內同志們，不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，或指責中共介選，這都是中了民進黨的框架。（記者陳鈺馥攝）

中國國民黨被質疑不再反共，甚至淪落到「舔共」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日強調，他要勸告黨內同志們，不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共或指責中共介選，這都是中了民進黨的框架。

蕭旭岑在「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會上表示，國民黨這9年來，被「反共」和「舔共」給框架住，現在連黨主席選舉都有中共介選在困擾著。反共是假議題，因為如果民進黨要反共，就應該廢除陸委會和廢除ECFA，但民進黨沒有。

蕭旭岑聲稱，國民黨的典範已經在轉移，必須與時俱進，不能被困在國民黨黨章第2條說要反對共產主義，不能被鎖死在第2條。現在定義已經有在挪移了，要反對共產主義，但現在的中共是共產主義嗎？國民黨和共產黨關係已經改變，第1次是辜汪會談，第2次是連戰訪中的破冰之旅，第3次是在新加坡舉辦的馬習會，所以現在要重新思考國共關係，就須把黨章第2條重新詮釋。

蕭旭岑提及，馬英九當黨主席時代是「求同存異」，朱立倫黨主席是主張「求同尊異」，所以如果只是反對它，兩岸就沒有交流和交往空間。自己要勸告黨內同志們，不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，或指責中共介選，這都是中了民進黨的框架。

根據國民黨黨章第2條，該條規定「本黨結合全國及海外信仰三民主義之同胞為黨員，恪遵總理總裁與蔣故主席經國先生之遺教，融合族群，團結全民，復興中華文化，實行民主憲政，『反對共產主義』，反對分裂國土，並堅定『以台灣為主，對人民有利』的信念，共同為中華民族之整體利益而奮鬥」。

