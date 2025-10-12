國民黨嘗到中共介選苦果！賴中強籲朝野齊力修「反滲透法」漏洞

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌近日自爆受到境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也呼籲中國勿介入國民黨魁選舉，喊話台灣的國安單位應查明。對此，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今直言，如今國民黨人終於嘗到苦果，盼他們能幡然悔悟，共同來面對、攔阻中國對台灣的政治干涉及滲透，朝野應藉此機會修正「反滲透法」的漏洞。

賴中強受訪時指出，趙少康、郝龍斌分別指出境外勢力有介入國民黨內選舉，證明過去中國介入台灣的立委、總統、各地方選舉的事情是真的。先前某些國民黨黨員基於政黨的立場不願意承認，但是這次中國堂而皇之的介入國民黨主席選舉，讓大家不分黨派，共同有其體認就是中國正在操弄台灣的政治。

賴中強續指，據現行「反滲透法」規定，中共如果散佈不實假民調或以不實訊息來介入公職選舉甚至介入政黨提名的黨內初選都會違法，要加重刑罰的處罰；但對於中國等境外敵對勢力介入政黨黨內公職人員選舉包含黨主席、中常委等選舉是沒有設加重其刑的處罰，朝野應利用這次機會來檢討反省修正「反滲透法」。

「如果台灣社會放任中國來干涉台灣的民主，最後受害的會是每一個人」，賴中強直言，以前中國國民黨人可能覺得這種中國的干涉他們是獲益者，如今他們終於知道他們成為受害者了。

賴中強舉例，如香港一樣，當中國對香港採取高壓、各種選舉規則的改變，不分民主派、建制派每一個人的自由都會受到限制，今天國民黨人終於嘗到苦果，希望他們能幡然悔悟，共同來面對、攔阻中國對台灣的政治干涉及滲透。

