    首頁 > 政治

    北市府將發文新壽合意解約 林智群：白色恐怖時代國民黨押地主時也是合意

    2025/10/12 14:58 即時新聞／綜合報導
    台北市副市長李四川（右）、法務局長連堂凱（中）召開記者會。（記者方賓照攝）

    台北市副市長李四川（右）、法務局長連堂凱（中）召開記者會。（記者方賓照攝）

    輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市政府與擁有地上權的新光人壽（新壽）多次隔空交火，台北市副市長李四川今（12）天臨時召開記者會說明，市府決定與新壽商談合意終止合約。對此律師林智群表示，發函要民間廠商來合意解約，這是哪門子合意？之前白色恐怖時代，國民黨把國發院地主押走，最後簽一個賤賣土地合約，上面還寫明「此乃雙方喜悅各無反悔」，還真的是合意啊！

    林智群在臉書PO文表示，之前白色恐怖時代，國民黨把國發院地主押走，最後簽一個賤賣土地合約，上面還寫明「此乃雙方喜悅各無反悔」，還真的是合意啊，其實「新壽」跟「輝達」之前有簽MOU，新壽把地上權讓給輝達，相關費用由輝達支付，台北市政府不用花一毛錢。

    林智群指出，但台北市政府怕被告圖利，就不接受，堅持要先跟新壽解約，再把土地交給輝達，現在跟新壽不管怎麼談，台北市政府都怕被說圖利（台北市政府計算出願意退還新壽的金額是40億元，之後如果變成50億元，人家也是會質疑是圖利新壽）。

    林智群直言，以台北市政府的角度來看，最佳解，是片面暴力解約，讓新壽來告，反正判決出來也是好幾年以後的事情，那個賠償金額，也是法院判的，就算是判50億元，也不會被認爲是圖利新壽。

