    政治

    國民黨控中共介選黨魁 國安單位：已掌握中國長期干擾手法

    2025/10/12 14:18 記者陳昀／台北報導
    「戰鬥藍」召集人趙少康（左）昨與國民黨台北市議員柳采葳（右）召開記者會，趙稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局不要介入，並建議國安單位調查。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭受鋪天蓋地的境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也正告中國，勿介入國民黨主席選舉，並喊話台灣的國安單位應該查明。對此，國安人士表示，已掌握相關情形，中國長期透過複合式手法操弄、干擾台灣民主運作，呼籲朝野共同支持相關法制的強化，阻擋境外惡意。

    國安人士表示，對於相關情形，已有掌握。事實上，中國長期以來透過各種複合式手法的操弄，干擾包括台灣在內許多民主國家政治的正常運作，挑弄、激化社會間對立，類似狀況國安團隊都有持續掌握並與各友方密切合作。目前也就相關法制進行強化，期盼朝野共同支持，把來自境外的惡意有效的阻擋在外。

    民進黨過去也曾公開羅列中共干預我國大選的手段，包含操弄民調、用查稅及調查土地逼台商表態、阻止台商投資金門、發布惠台措施、共機共艦擾台軍演、禁止台灣產品輸出、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、外交系統打壓，以及操作台商抗議等，甚至跟親藍名嘴合作在電視節目散布親中疑美言論，再以短影音方式擴散傳播，變相以「入島、入戶、入腦、入心」操作手段，企圖遂行影響選舉、達到政治目的。

