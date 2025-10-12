民進黨揭中共介選「分敵友」統戰術 屬意鄭麗文、狠打郝龍斌

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中、鄭麗文。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭受鋪天蓋地的境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也正告中國，勿介入國民黨主席選舉。民進黨中國部主任吳峻鋕受訪分析，間諜與破壞內部是中共建政以來的慣用戰略，區分「主要敵人」和「次要敵人」並不斷調整對象，這次屬意鄭麗文擔任國民黨主席，因此郝龍斌成為被攻擊的對象，「這就是統戰」。

吳峻鋕指出，眾所皆知中國對台併吞的野心，中共政權建政以來的戰略，就是間諜和破壞內部，過去主要敵人設定為民進黨，以及拒絕與中國和談、統一的人，因為對國民黨有利，國民黨便順勢而為，許多人因此成為中共同路人、中共代理人，中共巧妙地將不是主要敵人的人納入同伴，伺機分化利用，「這就是統戰」，只是國民黨過去沒有感覺到。

吳峻鋕分析，隨著情勢變化，中共也開始對國民黨內部進行區分，視不同人物為潛在威脅或可用對象，中共這次對國民黨主席人選有主觀判斷，將郝龍斌設定為主要敵人、鄭麗文則是屬意對象。

吳峻鋕表示，樂見國民黨終於察覺到中共介選情勢，既然如此，也應認清中共對台野心，不能再以個人或政黨的政治利益看待，要用國家安全的立場回應中國介選，就算中共攻擊的對象對你有利，也要考慮對台灣是否帶來長期的負面效益，這是全民和國民黨要共同面對的課題。

針對中國公布我國國防部政戰局心戰大隊18人名單，吳峻鋕更特別提醒，這凸顯中國一直以來將我們視為敵方、將目前視為「準戰時狀態」，國人要提高警覺，中國只要一念之間就能回到正常兩岸交往，卻持續遂行中國國家主席習近平「中華民族偉大復興」的不理性做法，走在破壞區域和平的道路之上。

