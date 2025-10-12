分析中共吸收共諜4部曲 王定宇籲監控及掌握相關樣態

民進黨立委王定宇。（資料照）

配備雄風二型、三型反艦飛彈的海鋒大隊，其汰除的海軍林姓上兵涉嫌翻拍雄風二型飛彈發射車的操作手冊，並傳給中國女特工賺取微薄報酬，被依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴。對此，民進黨立委王定宇分析中共吸收共諜4部曲，包括軍中金錢糾紛、學長吸收學弟、中共以線上交友接觸特定的人、從提供不機敏的資料開始，呼籲國軍及社會大眾注意。

王定宇說，這件事有幾個特點值得注意，「我們在立法院國防委員會也會要求國防部及軍安總隊強化管理。」首先，被中共吸收的林姓前士兵，因為賭博、金錢糾紛被部隊淘汰，賭博、金錢糾紛和沉迷線上遊戲，都是軍中被吸收為共諜的樣態，應強化管理，宣導有財務困難如何尋正常管道等，避免國軍被腐化、滲透。

王定宇指出，其次，這位被汰除的士兵，回過頭來找還在軍中的蔡姓同袍，吸收他和中國女特工接觸，這也是非常典型的案例，共諜案有近7成都和離退或在職軍中人員有關，離退學長吸收學弟或同袍是最常見的管道，特別是離退學長如果在中國不管是經商或有人際關係，常常被鎖定為滲透吸收的對象。

他痛批，這位蔡姓士兵為了蠅頭小利背叛國家，現在犯了重罪，死有餘辜，但這1種吸收犯罪的模式，也必須加強監督列管。而中國女特工又是第3個必須注意的現象，他編制在中國山西武警通信隊，是否為真還要詳查，之後又冒名香港大紀元時報記者，透過線上交友軟體陸續吸收林、蔡，這也是非常典型的樣態。

王定宇表示，在各大交友網站或社交平台上，可以發現有專門鎖定台灣公務員、軍公教、警察等作為交友對象，「他們提供了非常好看的相片，讓你不會懷疑的身分來進行接觸，這個樣態也必須進行監管和掌控。」

他說，而在犯罪過程中也可發現，對方常常是提供一定報酬，先要求提供不重要的文件，「一旦你收錢提供東西，哪怕資料不機敏，你就被鎖住了，以後你再不配合，他揭露出來你就吃不完兜著走。當你配合了第一步，將來要求你提供更機密的資料，你就很難拒絕，就會被中共的特工網絡所掌握。」

