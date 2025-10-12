趙少康指控中國介選 羅友志提趙媒體事業諷「好了啦」

針對趙少康指控中國介選，羅友志昨在臉書提到：「少康哥，真的，好了啦……」並質疑趙「擁有TVBS、中廣廣播相關事業的您，竟然要那麼在乎網軍，那其他五位候選人，不就要嘔死了……」（資料照）

支持國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康昨（11日）召開記者會，指控中國介入國民黨主席選舉，呼籲台灣國安單位調查。媒體人羅友志昨晚間在臉書發文提到：「少康哥，真的，好了啦……」並質疑趙「擁有TVBS、中廣廣播相關事業的您，竟然要那麼在乎網軍，那其他5位候選人，不就要嘔死了……」

羅友志表示，趙少康這次操作「中國網軍介選國民黨主席選舉」，心裡有股聲音告訴他「好了啦」，不管打著多麼正義凜然的話，這就是千百年來台灣民眾堆疊起來討厭國民黨最大的「惡感」，也就是「內鬥」。羅續指，現在最爽的不是郝龍斌，是每天置板凳看你們怎麼做到自爆「救賴清德」的「綠營媒體」。

請繼續往下閱讀...

羅友志說：「我們以前常罵，核實中心常常用幾百個粉絲的惡意粉專，凸顯『蔡英文被網軍攻擊』、『賴清德被網軍帶風向』，那幾百個的粉專，你沒提醒我還不知道咧！」並強調，趙少康現在也張羅出幾個只有幾支影片的網站，姑且不論趙懂不懂「矩陣演算法」的意義，「這下子我們再質疑『民進黨養網軍』的時候，你還有什麼立場說人家」？

羅友志強調，如果幾百個粉絲的網站會讓鄭麗文的民調衝到第一，趙少康該怪的不是這些「無臉粉專」啊，羅友志也說：「該怪的……欸不好意思說，您知道的……」

羅友志也諷刺地說：「擁有TVBS、中廣廣播相關事業的您，竟然要那麼在乎『網軍』，那其他5位候選人，不就要嘔死了……還有，不要跟2024一樣，『到底是侯友宜在選』，現在變成『到底是郝龍斌在選』……因為結果都不好，好了啦……」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法