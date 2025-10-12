海軍上兵遭共諜吸收 王定宇：應加重「初始階段」刑罰

民進黨立委王定宇。（資料照）

配備雄風二型、三型反艦飛彈的海鋒大隊，其汰除的海軍林姓上兵涉嫌翻拍雄風二型飛彈發射車的操作手冊，並傳給中國女特工，被依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴。對此，民進黨立委王定宇表示，共諜網絡剛開始會要求被吸收者提供沒有那麼機密的資料，以降低其戒心，未來這種初始階段的犯行應加重刑罰，否則一旦「頭過身就過」，將嚴重危害國家安全。

檢方調查，林姓上兵遭海鋒大隊汰除後，透過網路認識1名中國女特工，竟吸收軍中蔡姓同袍，外洩自己的基本資料，還翻拍雄風二型飛彈發射車的操作手冊，傳給署名「楚亭」的女特工，賺取3萬8千元報酬。檢方已偵結起訴林、蔡。

請繼續往下閱讀...

王定宇說，本案不管是提供蔡姓士兵個人資料調查表，或雄二飛彈列放陣地的操演示範書、雄二飛彈發射車的操作手冊，坦白講，這些並未列為機密資料，但在軍中若有人散播這些東西又收了錢，當然涉犯貪污罪，那如果他沒有收錢，算不算洩密？對於提供非機密資料被中國特工掌握這個人，是現在看到相當大的隱憂。

針對這樣的犯罪樣態，王定宇認為，除軍中教育要強化，讓軍中袍澤辨識風險，也要讓他們知道，從2016年以後修訂的國安法、兩岸人民關係條例，以及刑法外患罪，已經對這樣的叛國行為定罪的非常重，不過當然還是不夠，而對於這種提供非機密資料換取金錢的犯行，目前是以貪污罪來辦，會比較重。

王定宇指出，未來應該在國安相關法令中，把這種初始階段，「也就是共諜網絡吸收你，先透過你提供沒有那麼機密的資料，讓你降低戒心，覺得沒什麼大不了的。」這個階段的刑罰應該要加重，否則一旦「頭過身就過」，共諜網絡就在我軍中紮根了。

他說，海鋒大隊是台灣非常重要的守衛部隊，對於中共渡海來台發揮了強大的嚇阻力量，未來不管是雄二、雄三及相關的增程型，還有魚叉的岸置飛彈，都在海鋒大隊。該大隊也從上校編階提升到少將編階，未來更會提升為濱海守衛部隊，這是國安守護非常重要的單位，當然也是中共非常重要的滲透對象和目標。

王定宇表示，此一個案讓人痛心，不管是已被離退的林姓前士兵，或收錢辦事的蔡姓士兵，講重一點，真的是罪該萬死，應該用最重的罪懲治。對於種種的吸收犯罪樣態，現在已增加軍安總隊的編制，希望不僅要做研究，且要確實掌握。軍中教育也要提升，讓每一位軍士官兵了解，犯這樣的罪可能要付出的代價。

他強調，作為一個軍人效忠國家，這是寫在法律，也應該刻在骨子裡。「對於少數不良份子傷害國軍名譽、影響國家安全，我們深惡痛絕，希望司法檢調給予最重的懲治，以儆效尤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法