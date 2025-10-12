喊話中國！提告「郝龍斌擁吻柳采葳」深偽片 趙少康籲國台辦出手

台北市議員柳采葳（左）被人以深偽技術偽造AI影片，捏造與國民黨主席候選人郝龍斌熱吻畫面，戰鬥藍召集人趙少康（右）質疑是境外勢力干擾，今天陪同赴警局報案。（記者王藝菘攝）

國民黨主席選戰白熱化，也爆出有境外勢力花上億元介選，甚至網路散播國民黨主席候選人郝龍斌與台北市議員柳采葳擁吻的AI深偽影片，當事人柳采葳今天上午在趙少康陪同下，前往台北市警局中山分局報案、提告，希望警方查明真相；趙少康也點名黨主席候選人鄭麗文，希望在選舉最後幾天公開呼籲、制止這樣的行為，也要求中國國台辦出面制止，並強調「大陸（中國）是有能力制止這樣的行為」。

柳采葳表示，已對該影片頻道擁有者提告妨害名譽、個資法、不實性影像等，她很痛心黨內選舉會用這麼多非常不堪的影片，這對女性影響很大，也對國民黨有傷害，她不會姑息這樣污辱性及介選的行為，她寧可相信是無聊人士所為，不願相信這是黨內候選人所做的影片，希望6位候選人都能自我節制，如果有任何人對國民黨內進行攻擊，永遠會被支持者所不齒。

趙少康則說，這種AI假造影片是下流下三濫的手法，對女性還是女性的政治人物，都是很大的羞辱，他說根據媒體報導，對於AI跨境干擾，鄭麗文說是網路言論自由，不應該上升為國安問題，趙少康強調，言論自由是不可以影響別人自由，別人權益，更不能毀謗、污衊、抹黃別人，「鄭麗文是台大法律系畢業的高材生，她難道不了解嗎？網路就算比一般尺度寬一點，也不能無限上綱；這當然也是國安問題」。

趙少康也回應民進黨問「以前為何國民黨不講話」？他聲稱，以他的尺度看來，「以前只是小打小鬧，因為有了AI的發展，現在是大吵大鬧，千軍萬馬奔騰而來」，他也提醒，這只是個開始，以後可能越來越嚴重，民進黨也不要看笑話，將來也可能是受害者，大家都應該很嚴肅來正視這個問題。

趙少康說，柳不會是第一個，也不會是最後一個受害者，這些中國網站加起來有上百萬人在看，國民黨只不過是33萬人的黨員選舉，對方想要透過AI影響最大在野黨，這是嚴肅的國安問題，其他候選人都應該譴責，也希望鄭麗文不要替他們緩頰，也希望鄭麗文在最後幾天，應該公開呼籲，制止這樣的行為，在呼籲「國台辦」制止這樣的行為。

趙少康也建議，黨主席朱立倫「做一天和尚，敲一天鐘」，應該召集6位候選人，嚴厲警告「不可以這樣」，如果背後有任何勢力支持，也應該要切斷，否則要取消候選人的資格，「國民黨大亂，天下就會大亂」。

台北市議員柳采葳（左）被人以深偽技術偽造AI影片，捏造與國民黨主席候選人郝龍斌熱吻畫面，戰鬥藍召集人趙少康（右）質疑是境外勢力干擾，今天陪同赴警局報案。（記者姚岳宏攝）

