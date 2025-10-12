分析國民黨主席選舉 吳靜怡：郝龍斌「體制穩盤」、鄭麗文「社群活血」

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中、鄭麗文。（資料照）

國民黨主席選舉將於18日投開票，媒體人吳靜怡表示，郝龍斌與鄭麗文決戰，國民黨主席選舉成「階層對決」高層押郝、基層挺鄭，藍營路線之爭正式攤牌，從整體戰局結構觀察，鄭麗文的聲量與改革形象象徵著國民黨的「社群活血」；郝龍斌所代表的體系與人脈，則象徵著「體制穩盤」的力量。

吳靜怡在臉書PO文表示，2025年中國國民黨主席選舉將於10月18日登場。這場6人參選的黨內戰役，不僅是權力重新洗牌的關鍵時刻，更被視為2026地方選舉與2028總統大選的前哨戰，藍營未來的政治走向，正隨之決定，目前黨內高層大多力挺郝龍斌，認為他「好配合、不搶戲」，有利於穩定團結；但基層聲音卻截然不同，普遍認為鄭麗文「敢戰、敢言」，是激活藍營士氣的「活血劑」。雙方支持度僵持不下，預估票差僅在5000至10000票之間，選情陷入白熱化膠著。

吳靜怡指出，鄭麗文的參選，是一場典型的「基層女戰將逆襲戰」，也是國民黨史上少見以「政論名嘴」身分殺入黨魁戰場的挑戰者。根據內參民調，她以約30%的支持率暫居第一，網路熱度超過17萬則。她主打「黨內改革、由下而上」的旗幟，並強調「藍白合非禁忌」。值得注意的是，她與退役將領關係密切，既獲得「黃復興體系」支持，也得到「親中統派」的奧援。策略上，她刻意不與黨內權力核心妥協，全面投入辯論、直接回應爭議，甚至在災區事件中堅持不取消辯論行程，展現強勢領導風格。這種「不演了、直接對決」的姿態，使她在基層黨員與青年選民間的真誠形象更加鮮明。

吳靜怡續指，反觀郝龍斌，擁有內閣閣員、台北市長與副主席的資歷，在黨內具備雄厚人脈與制度優勢。然而在網路熱度上，他的討論量僅為鄭麗文的7成，轉粉率更是所有候選人中最低，且相關內容有8成屬於「負面聲量」。即使短期內成立的新媒體頻道，總觀看次數仍超過30萬，但留言與輿論大多對他不利。趙少康雖召開記者會指控有境外勢力介選，仍無法扭轉風向。郝龍斌陷入負面輿論矩陣，不僅流失大量個體戶黨員，也被迫捲入「世代與階層對決」的政治漩渦。

吳靜怡直言，從整體戰局結構觀察，鄭麗文的聲量與改革形象象徵著國民黨的「社群活血」；郝龍斌所代表的體系與人脈，則象徵著「體制穩盤」的力量，下週六，國民黨即將產生新任黨主席，這不僅是一次人事更迭，更是藍營未來路線的決定性抉擇。鄭麗文是否會如同總統大選中聲量爆棚的柯文哲般異軍突起？「中華民國派」是否會再度被邊緣化？答案將考驗這個百年政黨的政治智慧與自我革新能力。

