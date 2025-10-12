中共介入KMT主席選舉？ 學者曝中國希望這種人能當選

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中、鄭麗文。（資料照）

國民黨主席選舉10月18日將投票，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、立委羅智強等6人完成登記參選，多方調查顯示，鄭麗文居於上風，郝龍斌則指控有「境外勢力」網軍介入選舉，比民進黨「1450」還要厲害。學者今日分析，中國希望支持九二共識、一個中國原則的人能夠當選，以利後續操作2026地方選舉、2028總統大選。

郝龍斌日前指出，鋪天蓋地的「境外勢力」網軍散布不實謠言攻擊他，他受到的攻擊，超過所謂民進黨「1450」的戰力；戰鬥藍召集人趙少康也說，黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起中方排山倒海的介入，希望中共官方制止，如果縱容就是介入，這已是國安問題，國安單位應調查。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，這件事是不是「自導自演」，外界並不知情。「境外勢力」是否就是對岸？目前也沒確定。就算指控為真，因為每個黨主席參選人立場各有不同，可以觀察網軍攻擊對象主要是誰，誰會因此而得利。

王宏仁強調，對中國而言，當然希望支持九二共識、一個中國原則的人能夠當選，但就算出動網軍攻擊，也不見得真的能操縱選舉。中共接下來還會操作2026地方選舉、2028總統大選，中共會希望未來的國民黨主席是支持一中的，以利影響選舉，最終目標還是總統大選。

王宏仁說，這次的國民黨主席參選人都是支持「藍白合」，所以「藍白合」沒有被議題操作的空間，「藍白合」對民進黨是很大壓力，對中國來講更是利多，中國透過網軍的攻擊，也可能是在測試候選人是否支持九二共識、一個中國原則。

