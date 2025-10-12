為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被嗆蹭流量丟臉 李正皓再爆料黃覲偉：5年前行車糾紛拿空氣槍恐嚇

    2025/10/12 12:58 即時新聞／綜合報導
    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓日前爆料不只黨主席，連黨代表的層級，中國也介入，苗栗黨代表參選人黃覲偉，表面上是一位熱心基層黨務的年輕人，但事實上卻跟中國關係密切到連中共長沙市政府台辦率團來台，所有行程與接待竟然是黃覲偉一手包辦。黃覲偉則嗆李正皓蹭流量。對此，李正皓加碼爆料，指出黃覲偉2020年黃覲偉竟然因為跟人行車糾紛，就拿空氣槍恐嚇對方，最後遭判拘役50天。

    黃覲偉昨日在臉書PO文表示，李正皓拜託你不要老是拿10幾年前的成（陳）年往事蹭流量，這樣你也不會比較紅，他的文宣雖然沒註冊，但也沒授權給你發布，你連基本的尊重別人都不會，真的為你感到丟臉～你真的沒出息。

    李正皓在臉書PO文表示，黃覲偉你一個只有92個讚的咖說我蹭你流量？第二，你接待共產黨是在2018年，怎麼會是十幾年前的事？第三，陳年往事，不是成年往事，連字都寫錯，國中畢業了沒？第四，黃覲偉你為什麼不敢開放留言不敢開放tag？不僅小咖，還超速仔。

    李正皓直言，最後，他加碼爆料一個中國國民黨黨代表候選人黃覲偉的蠢事。5年前，2020年黃覲偉竟然因為跟人行車糾紛，就拿空氣槍恐嚇對方，最後遭判拘役50天，這種拿空氣槍恐嚇別人的咖想要參選國民黨的黨代表？笑死人。

