南部綠委「不等政院」自提財劃法修法 鍾佳濱：先談事再談錢

國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，8位民進黨南部縣市立委日前舉行記者會，呼籲行政院、立法院儘速修法，其中，郭國文、賴瑞隆更率先提出修法草案，目前已排入14日院會報告事項。民進黨團幹事長鍾佳濱則認為，行政院應先和各縣市談政策，也就是中央和地方要做的事，再來談錢要怎麼分配，才較為合理，否則各自立場不同，很難說誰對誰錯。

綠委自提財劃法修法 14日院會待付委

郭國文表示，藍白的版本高達75%分配指標來自於營業額和人口，換言之，台積電因總公司設籍在新竹市，導致新竹可以獲得高額的補助款；然而南科的產值已超越竹科，這樣的公式顯不公平，因此他的版本調整營業稅比例，並新增工廠產值，以及對於設廠地區需付出的環境負載成本、污染改善獎勵作為指標。

郭國文說，其版本也將人口再細分成業別，包括農林漁牧業人口、工業人口，以及農業產值，讓財政分配也能重視農業縣的付出，符合均勻區域發展的精神，並要求中央進行計劃性補助款時，必須以區域及城鄉均衡發展原則作為優先考量。

郭國文強調，自己的版本不是要解決藍白的烏龍公式問題，而是要好好面對目前惡法對於國家發展的傷害，重北輕南的法案自己絕對無法接受，行政院站在均衡發展的角度，也不該放任惡法危害國家發展，應該盡速提出修法草案。

賴瑞隆指出，受財劃法修法影響，高雄統籌分配稅款雖增加258億元，但一般性、計畫性補助款卻大減432億元，等於短少174億元。他表示，當初自己是率先提出財劃法修法的立委，委員會卻完全沒討論就逕自送出國民黨版本，而且國民黨立委柯志恩還支持首都加3%，導致高雄在中央補助中權益受損。

賴瑞隆說，考量行政院必須和各縣市政府溝通討論，無法快速提出版本，因此，他於本會期再度提出修法草案，增訂年度排碳量最高的直轄市、縣市，應可增加3%分配款項，以平衡區域發展、減輕地方政府環境負擔所需經費。

鍾佳濱則認為，財劃法的問題不在修法，而是在於改變財政收支的目的性為何？修得合不合理見仁見智，沒有絕對標準，真的重要的是必須要修得權責相符。

「應該先把事講清楚，才有依據談錢怎麼分。」鍾佳濱說，應該先有政策，才有預算，才有財劃法，例如某政策需要400億元，這些經費需要財劃法支持，「從政策出發，先告訴人民你要做什麼事情，然後這個事情需要多少錢，你如果拿走的話，我就無法編入預算，就不能執行給人民，此時談財劃法版本才有意義。」

