為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南部綠委「不等政院」自提財劃法修法 鍾佳濱：先談事再談錢

    2025/10/12 11:57 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱受訪談財劃法修法事宜。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱受訪談財劃法修法事宜。（資料照）

    國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，8位民進黨南部縣市立委日前舉行記者會，呼籲行政院、立法院儘速修法，其中，郭國文、賴瑞隆更率先提出修法草案，目前已排入14日院會報告事項。民進黨團幹事長鍾佳濱則認為，行政院應先和各縣市談政策，也就是中央和地方要做的事，再來談錢要怎麼分配，才較為合理，否則各自立場不同，很難說誰對誰錯。

    綠委自提財劃法修法 14日院會待付委

    郭國文表示，藍白的版本高達75%分配指標來自於營業額和人口，換言之，台積電因總公司設籍在新竹市，導致新竹可以獲得高額的補助款；然而南科的產值已超越竹科，這樣的公式顯不公平，因此他的版本調整營業稅比例，並新增工廠產值，以及對於設廠地區需付出的環境負載成本、污染改善獎勵作為指標。

    郭國文說，其版本也將人口再細分成業別，包括農林漁牧業人口、工業人口，以及農業產值，讓財政分配也能重視農業縣的付出，符合均勻區域發展的精神，並要求中央進行計劃性補助款時，必須以區域及城鄉均衡發展原則作為優先考量。

    郭國文強調，自己的版本不是要解決藍白的烏龍公式問題，而是要好好面對目前惡法對於國家發展的傷害，重北輕南的法案自己絕對無法接受，行政院站在均衡發展的角度，也不該放任惡法危害國家發展，應該盡速提出修法草案。

    賴瑞隆指出，受財劃法修法影響，高雄統籌分配稅款雖增加258億元，但一般性、計畫性補助款卻大減432億元，等於短少174億元。他表示，當初自己是率先提出財劃法修法的立委，委員會卻完全沒討論就逕自送出國民黨版本，而且國民黨立委柯志恩還支持首都加3%，導致高雄在中央補助中權益受損。

    賴瑞隆說，考量行政院必須和各縣市政府溝通討論，無法快速提出版本，因此，他於本會期再度提出修法草案，增訂年度排碳量最高的直轄市、縣市，應可增加3%分配款項，以平衡區域發展、減輕地方政府環境負擔所需經費。

    鍾佳濱則認為，財劃法的問題不在修法，而是在於改變財政收支的目的性為何？修得合不合理見仁見智，沒有絕對標準，真的重要的是必須要修得權責相符。

    「應該先把事講清楚，才有依據談錢怎麼分。」鍾佳濱說，應該先有政策，才有預算，才有財劃法，例如某政策需要400億元，這些經費需要財劃法支持，「從政策出發，先告訴人民你要做什麼事情，然後這個事情需要多少錢，你如果拿走的話，我就無法編入預算，就不能執行給人民，此時談財劃法版本才有意義。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播