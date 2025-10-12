為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬文君提51案刪國防部72.6億 羅智強：在野嚴格審查預算

    2025/10/12 11:41 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人羅智強今天出席第73屆華僑節慶祝大會時受訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人羅智強今天出席第73屆華僑節慶祝大會時受訪。（記者塗建榮攝）

    立法院財政等六委員會日前聯席審查並初審通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總計刪除預算約1.3億餘元。其中，國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出51案，刪減金額逾72.6億餘元。國民黨團書記長羅智強今日受訪表示，支持國防預算的提升，但是不支持民進黨拿來酬庸綠友友，或中間有一些浮濫、虧空或不當使用，國民黨作為在野黨，一定詳細嚴格來審查相關預算。

    本次韌性特別預算案，國防部主管共編列1132億元。馬文君一人就對其提出51案，包括49案刪減案、2案主決議），刪減金額逾72.6億餘元，其中包括刪減國軍長效用飲用水近8億元。

    羅智強表示，馬文君是國民黨非常專業且資深的外交及國防委員會委員，其中長效水及5萬元的椅子等，都代表立委的用心，民進黨要好好說清楚，這些預算有沒有浪費、有沒有必要性，還是說在限制標案的包裹對綠友友的利益輸送，立法院都會嚴格審查預算。

    媒體詢問，韌性特別預算案力拚17日完成三讀，即可啟動普發現金後續程序，前述刪減案均保留送交朝野黨團協商，是否會影響到普發現金1萬元的時程？對此，羅智強說，預算的處理方式有很多種，包括刪除、凍結等，完成預算審查之後，盡量還是要在設定的時程裡面完成相關預算的審查，尤其是普發現金要能早日實現，共享還稅於民的成果。

