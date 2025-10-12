鄭麗文要台灣人自豪「我是中國人」遭藍營批評 郝、羅「這樣說」

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者塗建榮攝）

國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨要讓未來所有台灣人都會自豪、自信地說「我是中國人」。國民黨台南市議員蔡育輝表示，該說法講得太超過，這是為了拉攏選票，對此，另名候選人郝龍斌說，應該講我是中國人也是台灣人，我們的中國是中華民國；候選人羅智強則說，「我是台灣人、我是中國人，我的中國是中華民國」。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，鄭麗文上述說法講得太超過，這是為了拉攏選票，如果當選國民黨主席後講這種話，對國民黨是扣分。

請繼續往下閱讀...

蔡育輝批鄭說法太超過 李德維：蔡可能被誤導

輔選鄭麗文的前立委李德維今日受訪表示，蔡育輝也應該認為自己是中華民國的國民，在這個時候講自己是台灣人、是中國人，應該都沒有問題。他相信蔡育輝可能是被某些問題所誤導，而不是真正像現在外界所散佈、謠傳的想法。

李德維今日出席第73屆華僑節慶祝大會時強調，他本來就是中國人，因為中華民國是不容抹煞的，今天我們在這邊慶祝華僑節，華僑就是中華民國的華僑，所以他覺得在這個部分完全沒有問題。

出席同場活動的羅智強，被問到相同問題時表示，他一直主張應該要用中華民國三段論來看國家與身分的認同，「我是台灣人、我是中國人，我的中國是中華民國」，中國這兩個字有血緣、文化的意涵，蔡英文、李登輝前總統都說過他是中國人，但是當中國這兩個字涉及政治意涵的話，對我們的解釋只有一個，這個中國就叫中華民國，這是最合於一中憲法，以及中華民國憲法架構下的論述。

另名候選人郝龍斌也說，基本上中國有文化的中國及政治的中國，文化是同源、同種、同文化，當然是中國人；至於政治的中國，國籍認同我們當然是中華民國，應該講我是中國人也是台灣人，我們的中國是中華民國。

國民黨主席候選人羅智強。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法