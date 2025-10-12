為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共「懸賞」國軍心戰大隊18人！ 學者批：以執法包裝心理戰

    2025/10/12 10:48 記者陳鈺馥／台北報導
    福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）

    雙十國慶前後，中共指控我軍情局指揮「台獨水軍」，並公布個資揚言懲獨。福建省廈門公安局昨進一步披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，發布「懸賞通告」；學者今日批評，中國以「執法」姿態包裝心理戰，意圖在輿論中模糊兩岸主權界線，讓台灣看似為中國內部的「治安對象」。

    中國國安部在雙十節當天，曝光所謂「台獨水軍」的「指揮官」和「操盤手」3人照片、本名、出生年月日。指稱一名化名「林曉菲」的女子，是「台灣軍情局三處中校情戰官」，直接指揮活動，另有一名王姓、陳姓男子，分別是台灣王氏研創藝術公司公司負責人、台南辦公室負責人。

    中國國安部揚言，將依「反分裂國家法」、懲獨22條有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要措施，依法終身追責。

    10月11日，福建省廈門市公安局也發布「懸賞通告」，公開徵集18名國軍「政治作戰局心理作戰大隊」犯罪線索，並公布頭像與身分證字號等個資；中國官媒《央媒》更聲稱，辦案人員已查清心戰大隊全部250餘名成員的真實身分和崗位職責。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，中國選在雙十國慶前後公開指控我方所謂「台獨水軍」及「懸賞心戰人員」，這並非情報揭露，而是政治表演。中國以「執法」姿態包裝心理戰，意圖在輿論中模糊兩岸主權界線，讓台灣看似為中國內部的「治安對象」。這場操作的真正核心戰場，不在情報系統，而在影響國際與社會對台灣「主權合法性」的認知。

    洪浦釗分析，這次的連續行動具有三重目的：對內宣揚中國掌控網戰與情蒐能力；對外塑造其司法正當性，輸出「中國主權延伸」的敘事；對台則以恐懼滲透社會心理，讓軍方與輿論界自我審查。這是「灰色心理戰」的新階段，即不靠假訊息，而以法律形式施壓。

    洪浦釗指出，過去中國透過假訊息操弄輿論，如今以「懸賞公告」合法化恐懼。這種司法化心理戰結合了情報威懾與宣傳操作，讓「法律文件」成為威脅工具。中國並不期待真正抓人，而是讓所有人懷疑自己是否「被標記」，懸賞的效果在於心理滲透，而非行動執行。

    他強調，這場懸賞行動也顯示，中國的焦慮遠超過自信，「當威懾取代對話，恫嚇代替理性，中國暴露出的是體制不安」。台灣面對的挑戰，不僅是防止情報滲透，更是守住民主社會的心理安全與信任機制。要對抗這種跨境恐懼戰，最有效的防禦不是隱匿，而是揭露，及推廣對中國威脅的識讀教育。

