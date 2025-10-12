中國介選！張亞中點名鄭麗文 郝龍斌：境外網軍對我傷害很大

國民黨主席候選人郝龍斌今受訪表示，參選以後，看到非常多3個禮拜前才開設的假帳號集中火力造謠攻擊抹黑，很多廣為流傳的內容都不是事實，但「對我造成很大的傷害是事實」。（記者塗建榮攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，競爭越趨白熱化，候選人郝龍斌質疑這次選舉遭受境外網軍介入攻擊；另一位候選人張亞中說，大家都知道郝龍斌點名的是誰，更直指就是另名候選人鄭麗文。對此，郝龍斌今（12）日受訪表示，這件事他不清楚，但在他參選以後，看到非常多假帳號、假IP，都是在3個禮拜前才成立，集中火力造謠攻擊抹黑他，很多都不是事實，但廣為流傳，「對我造成很大的傷害是事實」。

媒體詢問，面對中國介選的疑慮四起，是否支持國安法、反滲透法修法？對此，郝龍斌說，現在民進黨的修法都是用來打擊迫害在野黨，現在相關的法律及工具很多，善用對國安就會有保障。

請繼續往下閱讀...

另名國民黨主席候選人、立法院國民黨團書記長羅智強被問到前述問題時也表示，有關境外的一些力量介入不管國內政治或選舉，其實已經有法律規範，但也發現行政機關在執行時，例如民進黨立委沈伯洋，也爆出相關爭議，不管怎麼說，如果說有相關一些介入政治的情況，現在當事人已經有提出法律行動，就交由政府確定源頭是什麼、有無違法的問題。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨最重視的就是國家安全，國家安全是不分黨派的，要共同的守護中華民國，只要跟國安相關，不從個別政黨或特定立場去考量，只要整體對中華民國有利的所有國安法案和預算，一定全力支持。

國民黨立委羅智強。（記者塗建榮攝）

國民黨主席朱立倫。 （記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法