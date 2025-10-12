為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    評國民黨候選人政見 葉耀元拋3質問

    2025/10/12 11:51 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元。（資料照）

    國民黨主席之爭內訌檯面化，黨內互打嚴重。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強提出3個質問。

    葉耀元在臉書PO文表示，三問郝龍斌，民進黨政府什麼時候談了台灣地位未定論？花錢做台灣鐵穹是跪美？所以兩蔣的獨裁時代台灣的國防預算超過10%的GDP的時候，中華民國是不是不只跪美，還直接趴在地上了？站上中共閱兵台才是舔共？那請問有拿中共好處的是什麼？連爺爺呢？

    葉耀元指出，三問鄭麗文：台灣是美國的提款機、馬前卒、炮灰？奇怪，明明要打台灣的就是中國，你們怎麼敵我不分？一樣的問題，你什麼時候看到民進黨政府推動台灣地位未定論了？你有沒有看過賴清德的國慶演說？裡面哪裡談過台灣地位未定論？習近平說得很清楚，九二共識就是一國兩制，這裡面一點都不模糊。跟中國對話就結果來說就是狼如虎口，等著被中國滲透而已，例如貴黨。

    葉耀元續指，三問羅智強，九二共識就是一國兩制，謝謝，馬英九的時候，美國跟中國是合作大於競爭，現在美中關係是競爭大於合作（如果還有合作的話）。國際關係是一個動態的狀態，不是恆常的好嗎？不要在那邊繼續鬼扯了，多數的國家都不承認中華民國，然後你打著中華民國牌要參與國際組織，我也是笑了。

    葉耀元直言，他覺得張亞中講的路線最清楚，而且我真心希望張亞中當選國民黨黨主席，因為這樣國民黨就會加速被淘汰，畢竟全台灣想要跟中國統一的支持者只有5至10%。

