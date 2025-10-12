國民黨主席候選人支持誰？ 馬英九故意張嘴比出抓狂手勢

馬英九前總統被問到支持國民黨主席哪一位候選人時，並沒有回答，但他故意張嘴比出抓狂的手勢。（記者林欣漢翻攝）

國民黨主席選舉將於18日投開票，競爭越趨白熱化，馬英九前總統今日出席第73屆華僑節慶祝大會，被問到支持國民黨主席哪一位候選人時，並沒有回答，但他故意張嘴比出抓狂的手勢，似乎意味難以做出抉擇。馬英九離場時，再次被媒體追問支持哪一位黨主席候選人，馬英九兩度以手指比向自己，笑得很開心。

馬英九9月16日曾公開喊話，國民黨應該世代交替給國民黨主席候選人羅智強，不過，另名候選人郝龍斌10月9日也拜會馬英九，郝龍斌說，馬英九一句「我這邊你不用擔心」，讓他大感振奮，並認為他的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。

羅智強表示，他會傳承馬英九前總統的意志，若當選國民黨主席，將於3個月內率團赴中國大陸，二次破冰並重啟國民黨兩岸對等交流。兩岸要有尊嚴的對話，對岸若對台軍事施壓、環台軍演，此舉絕非兩岸人民所樂見，因為他相信追求和平是兩岸的最大共識。

羅智強也認為，國民黨必須擁有強大自信，才能爭取兩岸間的實質對話。羅智強強調，「在馬英九執政時代，兩岸交流曾較活躍，社會繁榮。主張國民黨應重拾那段榮景，以更自信的姿態主張，在中華民國憲法框架與九二共識基礎下，重啟對話。」

羅智強說，馬政府時期百業繁榮，連日月潭阿婆茶葉蛋都要抽號碼；但民進黨執政後，兩岸只剩仇恨。若當選黨主席，將找回和平，恢復前總統馬英九執政時的兩岸榮景。羅智強說，自己曾參與馬習會幕僚作業，有較高的兩岸信賴，是最能恢復兩岸交流的人選。

羅智強表示，他如果當選，3個月內將率領青年訪問團前往大陸，推動二次破冰，實質性推動兩岸交流、恢復交換學生制度，具體為國民黨重返兩岸事務搭建舞台。

國民黨主席候選人羅智強。（圖由羅智強國會辦公室提供）

