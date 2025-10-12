鄭麗文仍有公職責任額未繳清？ 李德維：看國民黨中央認不認定

前立委李德維。（圖由國民黨提供）

國民黨主席選舉將於18日投開票，媒體報導，候選人鄭麗文時任不分區立委的公職責任額，疑有欠繳情事，對此，輔選鄭麗文的前立委李德維今日受訪表示，其實很簡單一句話，就是國民黨中央認不認定。他認為是認知上的差距，黨中央有自己認定的標準，鄭麗文錢出了，但是黨中央認不認定，那又是另外一回事。

鄭麗文10月6日被爆料拖欠不分區立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨當時說明，黨籍不分區立委除30萬元之外，每月另外再加10萬元的責任額度。經查鄭麗文每月10萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月10萬元；另每年30萬元部分，4年共計120萬元募款責任額度，則於今年9月10日匯入黨務基金帳號。

請繼續往下閱讀...

不過，今日又有媒體報導指出，鄭麗文是擔任不分區立委的第二年才開始認養黨團助理，因此第一年每月10萬元的額度，疑似仍未繳交。對此，李德維表示，自己當時後來也擔任立法院國民黨團的書記長，所以很簡單一句話，就是黨中央認不認定。

李德維說，除了10萬元以外，鄭麗文也有發出年終獎金、勞健保等費用，但是黨中央給不給予認定，那又是另外一回事。可以說是認知上的差距，黨中央有他自己認定的標準，所以鄭麗文錢出了，但是黨中央認不認定，那又是另外一回事。

另外，媒體今日報導，鄭麗文在協助反罷免時有收取車馬費，被質疑人設破功，是否感覺被圍攻？對此，李德維表示，他覺得樹大招風，相信黨員非常有智慧，不會被這種放話或小道消息所影響，那10月18日很快就到了，讓黨員用選票來抉擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法