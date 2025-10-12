為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文被爆收車馬費反罷免 周軒：收3、5千還要派車接送

    2025/10/12 10:29 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席候選人鄭麗文被爆過去半年全台助講藍委抵制大罷免但有部分場次收錢出席。對此周軒整理爆料，指出有立委辦公室透露，多年前曾邀鄭麗文為當時某黨籍立委候選人助講，當時就被具體開價一定金額車馬費，還要求須派車去鄭鄰近行天宮住家接人至會場，與其他人多自備糧草、自動出現不同，讓她印象深刻。

    周軒在臉書PO文表示，國民黨立委大爆料，鄭麗文聲稱過去半年全台助講抵制大罷免，但實際在部分場次卻有收車馬費，質疑鄭一副正氣凜然說要幫國民黨，卻連幫黨籍立委反罷都收錢。

    周軒整理，鄭麗文涉收車馬費助講反惡罷場次，主要是於歷史哥與前立委蔡壁如所辦的反惡罷造勢活動，以來賓身分領取，活動由歷史哥公司或蔡接洽，每場含舞台約8至10萬元，來賓車馬費則如通告費約3、5千元。

    周軒補充，有立委辦公室透露，多年前曾邀鄭麗文為當時某黨籍立委候選人助講，當時就被具體開價一定金額車馬費，還要求須派車去鄭鄰近行天宮住家接人至會場，與其他人多自備糧草、自動出現不同，讓她印象深刻，某北部藍委則說，確實曾接獲蔡壁如聯繫要協助辦活動反惡罷，但原本說只要出人、出場地就好，協辦活動不用收費，直到場勘時，歷史哥方聯繫人才說要收8至10萬元費用。

