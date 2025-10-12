1.1萬坪拱手建商？基隆新市政大樓案疑圖利 恐成京華城翻版

基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府自前市長林右昌任內規劃自建新市政大樓，現任市長謝國樑上任後，2023年突然宣布採「都更合建方式」，聲稱可「減輕財政負擔」，市府提供土地、建商負擔興建費，卻讓建商拿走1萬1000坪容積、高達3分之2的樓地板面積，遭質疑恐成「京華城翻版」；據悉，市府上月底於議會不公開的專案報告，在爭議未解下，仍一意孤行擬年底前招標。

針對相關疑慮，基隆市政府都市發展處處長謝孝昆強調，新市政大樓公辦都更案一切均依法辦理，為求公開透明，此案已由政風處邀集基隆地檢署、調查局成立廉政平台，召開聯繫會議審視相關招商文件資料，市議會亦組成專案小組進行監督，至於外界提出的相關疑慮，都發處非常審慎，已於廉政平台妥善說明，並將相關會議資料於都發處網站公開供外界審視，請大家應相信廉政平台機制公正性。

請繼續往下閱讀...

林右昌任內規劃於基隆市中正路上的基隆市公車處修車廠自建新市政大樓，基地面積約1327坪，容積率560％，預計興建2棟大樓，但謝國樑上任後，認為蓋新大樓需50億元，中央若補助3成，市府仍要自籌35億元，於是在2023年3月宣布，新市政大樓將採民間合作開發方式興建，藉此減輕財政負擔。

但奇怪的是市府在招標計畫書中並沒有揭露未來租金、權利金狀況，市府是否能獲得租金、分配樓地板面積，甚至也不知道土地處分方式，由市府持有還是變成建商。另外，兩棟大樓共1萬6900坪，市府僅能拿到5900坪的1棟行政辦公大樓，剩下的竟全給建商；據悉，560％的容積率還會再增加到840％，建商恐怕還會分得更多樓地板面積。

基隆市議會議長童子瑋表示，關鍵問題在於市政大樓的服務對象要明確，原先推動新市政大樓的初衷，是希望整合分散各地的局處、提升行政效率、讓市民辦事更方便，若整體規劃讓多數的樓地板面積成為建商資產，恐怕有違此建設的宗旨。

童子瑋強調，盼謝國樑能秉持服務市民的精神，審慎思考目前規劃，如果最終得利最多的是建商的利潤、市府的面子，最後才是市民便利，市府將會受外界批評，這對基隆來說並非好事，「市政大樓的建設，重點在於便利於民，而非給市政府好看的門面，服務對象清楚，便明顯可知該如何去做。

基隆市議員鄭文婷質疑，為何不用更能確保市府主導的BOT方式，卻選擇「都更合建」這種對市府極為不利的操作？市府雖高喊「不用出資卻能分回建物」，但事實上等同白送大樓給建商，甚至可能永遠喪失土地所有權，圖利建商恐成京華城翻版。

鄭文婷批評，市府還刻意成立所謂「廉政平台」來監督，表面上找人背書，實際上卻像是場自導自演的漂白戲碼，最後恐淪為護航的遮羞布，無法化解外界疑慮；她表示，雖然此案在今年第四季才要對外招商，但盛傳市府已找好合作建商，在市府未解釋清楚外界疑慮前，認為不該啟動招商。

相關新聞請見：

基隆新市政大樓採都更合建 議員陳冠羽：應納入長照等公共設施

基隆新市政大樓改都更合建 市議會國民黨團大轉彎護航

基隆新市政大樓預計Q2公告招商 投資金額51億元

基隆新市政大樓公辦都更將公告招商 綠議員籲公開透明勿黑箱作業

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法