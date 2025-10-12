基隆新市政大樓採都更合建 議員陳冠羽：應納入長照等公共設施

基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑拍板基隆新市政大樓將採都更合建方式引起爭議，其實當地周邊老屋皆超過40年以上，不少外牆磁磚有剝落情形；無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，市府未釐清公共性與公益性，應藉公辦都更契機，納入長照、托嬰、社宅等公共設施，並推動「只租不賣」或「可負擔住宅」方案；另外，舊市政大樓未來利用應一併規劃，成為老屋整建與延壽的示範案例。

陳冠羽表示，該區不少老屋存在增建或違建問題，實際增建面積若大於合法建物，住戶在面對都更時態度保守甚至抗拒。市府不應單純放任現況，應主動提誘因或者透過社區規劃、社區營造計畫，讓居民願意參與社區公共事務，才能真正推動區域性的都市更新與整建作業，否則僅蓋新大樓，四周依舊是危老房舍，反而製造新的不公平。

陳冠羽強調，最核心的爭議是市府並未釐清新市政大樓的公共性及公益性。市府應把握新市政大樓公辦都更時，提供周遭社區應有的公共服務，如設置長照、托嬰設施、社會住宅等，甚至跟開發商討論興建「只租不賣房屋」、「可負擔住宅」等方案可能性，以回應基隆房價高漲、居住不正義的議題。

陳冠羽指出，若單純提供行政服務將是市民重大損失；另外，舊市政大樓未來將如何使用，皆應先行規劃提供更多樣的公共服務量能，甚至成為基隆市透過整建達到老屋延壽的示範點！

