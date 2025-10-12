為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆新市政大樓採都更合建 議員陳冠羽：應納入長照等公共設施

    2025/10/12 10:09 記者楊心慧／台北報導
    基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

    基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑拍板基隆新市政大樓將採都更合建方式引起爭議，其實當地周邊老屋皆超過40年以上，不少外牆磁磚有剝落情形；無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，市府未釐清公共性與公益性，應藉公辦都更契機，納入長照、托嬰、社宅等公共設施，並推動「只租不賣」或「可負擔住宅」方案；另外，舊市政大樓未來利用應一併規劃，成為老屋整建與延壽的示範案例。

    陳冠羽表示，該區不少老屋存在增建或違建問題，實際增建面積若大於合法建物，住戶在面對都更時態度保守甚至抗拒。市府不應單純放任現況，應主動提誘因或者透過社區規劃、社區營造計畫，讓居民願意參與社區公共事務，才能真正推動區域性的都市更新與整建作業，否則僅蓋新大樓，四周依舊是危老房舍，反而製造新的不公平。

    陳冠羽強調，最核心的爭議是市府並未釐清新市政大樓的公共性及公益性。市府應把握新市政大樓公辦都更時，提供周遭社區應有的公共服務，如設置長照、托嬰設施、社會住宅等，甚至跟開發商討論興建「只租不賣房屋」、「可負擔住宅」等方案可能性，以回應基隆房價高漲、居住不正義的議題。

    陳冠羽指出，若單純提供行政服務將是市民重大損失；另外，舊市政大樓未來將如何使用，皆應先行規劃提供更多樣的公共服務量能，甚至成為基隆市透過整建達到老屋延壽的示範點！

    相關新聞請見：

    1.1萬坪拱手建商？基隆新市政大樓案疑圖利 恐成京華城翻版

    基隆新市政大樓改都更合建 市議會國民黨團大轉彎護航

    基隆新市政大樓預計Q2公告招商 投資金額51億元

    基隆新市政大樓開發擬採都更合建 綠諷「沒錢蓋市府、有錢發電動車」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播