    首頁 > 政治

    基隆新市政大樓改都更合建 市議會國民黨團大轉彎護航

    2025/10/12 10:08 記者楊心慧／台北報導
    基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

    基隆市前市長林右昌任內規劃自建新市政大樓，並編列預算招標先行評估計畫，但基隆市議會國民黨團大力阻擋預算，如今現任基隆市長謝國樑改推「都更合建方式」興建，黨團態度大翻轉、全力護航，甚至還要求市府盡快招標；民進黨基隆市議員張之豪批評，此種「雙重標準」，讓議會監督功能淪為政治工具。

    張之豪批評，市議會國民黨團過去在林右昌任內，對新市政大樓一案多次擋下預算、立場明確，如今換成謝國樑主政，卻立刻改口支持，甚至催促市府盡快招標，讓外界不免質疑其標準隨人調整、政治算計大於市政專業。

    張之豪也說，所謂的「都更合建」模式，市府雖宣稱可減輕財政負擔，實際卻讓建商取得高達三分之二的樓地板面積，恐造成公共資產外流；國民黨團非但未嚴格監督、要求市府公開評估資料與財務模型，反而護航到底，對質疑避而不答，讓人懷疑背後是否另有政治或利益連結。

    張之豪認為，若國民黨團真以市民利益為重，理應秉持同一標準檢視案子本身的合理性，而非看人辦事，從過去全面杯葛到如今力挺到底，讓基隆市民看到的不是政策一貫性，而是一場赤裸的權力表演。

    相關新聞請見：

    1.1萬坪拱手建商？基隆新市政大樓案疑圖利 恐成京華城翻版

    基隆新市政大樓採都更合建 議員陳冠羽：應納入長照等公共設施

    基隆新市政大樓預計Q2公告招商 投資金額51億元

    基隆新市政大樓開發擬採都更合建 綠諷「沒錢蓋市府、有錢發電動車」

