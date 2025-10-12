為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法衝擊》原住民族教育明年預算占比達標 補助地方減列億元

    2025/10/12 08:48 記者林曉雲／台北報導
    明年原住民族教育預算達法定比率。圖為國立屏北高中參加「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽。（教育部提供）

    明年原住民族教育預算達法定比率。圖為國立屏北高中參加「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽。（教育部提供）

    依「原住民族教育法」規定，中央政府應寬列預算專款辦理原住民族教育，其比率合計不得少於中央教育主管機關預算總額1.9％，教育部和原民會共商相關預算編列，明（2026）年度原住民族教育預算總經費，教育部編列44億7045萬9000元，原民會編列22億8806萬2000元，共編列67億5852萬1000元，占教育部主管預算數比率為2.54%，已達法定比率。

    但受到財劃法修正影響，教育部說明，明年度原住民族教育總經費相較今年度減少4140萬9000元，其中教育部減少4462萬元（已不含原體育署部分經費），原民會增加321萬1000元；另部會編列比例114年及115年均為約66比34。

    其中，教育部國教署減列1億1382萬8000元，教育部表示，減列部分主要係配合財劃法修正等，調整明年對地方政府補助比率。

    教育部（不含署）明年則增列7266萬3000元，教育部表示，主要增列於「辦理原住民族教育」、「一般性教育補助-補助直轄市及縣市政府辦理原住民族教育」等項目，主要係用於補助教育部轄管原住民族地區中小學推動數位學習所需之硬體設備更新汰換等經費，以及補助地方公共圖書館進行工程與圖書館空間改造，規劃原住民族文化特色圖書館，提供原住民族教育活動與文化推廣空間。

    另，教育部青年發展署減列204萬5000元，主要係原民會取消合作辦理「U-start原漾計畫」，酌減相關經費；國家教育研究院也減列141萬元，主要係原住民族教育相關學術活動減少辦理梯次或參與人數，酌減相關經費。

