趙少康稱中國介入黨主席選舉 黃貞祥：國民黨首次承認「中國是敵人」

「戰鬥藍」召集人趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，警告正告大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

國民黨主席選舉近期白熱化，候選人之一的郝龍斌稱遭境外勢力及假帳號攻擊，國民黨大老趙少康更稱有中國介入選舉，對於國民黨的自覺，清華大學生命科學暨醫學院副教授黃貞祥在臉書發文稱，國民黨內部終於「被打醒」，更是國民黨第一次真正承認「中國是敵人」的瞬間。

黃貞祥提到，過去幾年，當民進黨、學界與網路公民社群不斷提醒中國的「認知作戰」「AI網軍」「資訊滲透」時，藍營政客往往嗤之以鼻，反指控「綠營抹紅」或「沈伯洋陰謀論」。如今，中國網軍親手「開鍘」國民黨自家候選人，藍營高層才驚覺：原來這場資訊戰從來不是替哪一黨助攻，而是全面滲透、誰弱就操弄誰的長期佈局。而趙少康今天的記者會，堪稱反差喜劇的巔峰。

請繼續往下閱讀...

黃貞祥提到，趙少康籲國安單位介入調查、藍營不能讓中國操控，彷彿過去被國民黨輕蔑的警告，突然全部重播一遍，只是這次換成深藍大佬親口朗讀。那句「這背後絕對是非常大的團隊」幾乎就是多年來沈伯洋團隊對中國資訊戰模式的逐字抄錄版：多帳號協同、AI生成、假影片、人格抹黑、重複放送。不同的是，以往這些攻擊的目標是綠營；如今，矛頭指向自家人。這不只是反噬，更是認知戰的進化，北京的目的是要把台灣政治AI化成可操控的回音室。

黃貞祥認為，假影片「柳采薇親吻郝龍斌」事件，是這場荒謬劇的最佳註腳。揭露的不僅是數位惡意的無底線，更顯示出中國網軍對台灣民主語境的深刻掌握，知道用情緒化、醜聞化的內容激起點擊與怒氣，讓輿論自燃，讓政治人物互相猜忌。這種「內耗式介選」比傳統的假訊息更致命，因為它不需要說服誰，只需要讓人彼此懷疑。更是讓國民黨第一次真正承認「中國是敵人」的瞬間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法