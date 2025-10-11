國民黨主席選舉刀刀見骨！高雄青工總會長心痛指「彷彿清算仇人」

李昶志指國民黨主席選舉殺紅了眼，彷彿在清算仇人。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨主席之爭內訌檯面化，黨內互打嚴重，青年世代也看不下去!國民黨高雄市青工會總會長李昶志心痛指出，明明只是內部選舉，卻殺紅了眼，彷彿不是在選領導人，而是在清算仇人；感覺國民黨跟民進黨走在相同道路上，重點是綠營殺完有快速復原的能力，「國民黨拿刀砍完之後，只會怨恨愈結愈深!」

李昶志曾任前高雄市長韓國瑜競選總部的隨行發言人、高市府機要等職務，是黨內幕僚世代代表人物之一，目前擔任國民黨高雄市青工會總會長。

請繼續往下閱讀...

對於黨主席之爭內訌愈演愈烈，李昶志於臉書PO文說:「最痛的不是累了倒下，而是曾經並肩作戰的人，忘記了你曾經也拚過命!」下周就要舉行黨主席跟全國黨代表選舉，這些日子，謠言四起、黨內互打，明明只是內部選舉，卻殺紅了眼，彷彿不是在選領導人，而是在清算仇人，這一幕幕看得讓人心寒。反倒是對抗真正的對手時，從沒見你們這麼使勁全力過。

李昶志指出，每次選舉前，每次危機時，「團結」兩個字總會被拿出來反覆念誦，但念完之後呢?轉頭就是明槍暗箭，互相消耗。「我們把最鋒利的刀，留給了自己人；把最狠的話，說給了戰友」，最諷刺的是，那些曾經和你一起拼過命的人，如今成了你最想擊倒的對象。

李昶志受訪進一步表示，大家都曾經為了國民黨打過仗，不應該為了一場內部選舉互相攻擊，而且大家都忘了無論誰當選後，都還是需要另一方幫忙。「先前大罷免會獲勝，是因為大家討厭民進黨，而不是因為大家對於國民黨有信心」，既然如此，藍營應該要給選民看到他們跟民進黨的差別。

李昶志批評民進黨一直以來，都會為了權利不擇手段，但這陣子從國民黨主席之爭看下來，感覺跟民進黨走在相同的道路上，「明明都是自己人，卻要拿刀互砍，重點是綠營殺完有快速復原的能力，國民黨拿刀砍完之後只會怨恨愈結愈深!」

他語重心長的呼籲，這幾天藍營相互攻擊，為了黨主席之爭殺得刀刀見骨，這跟民進黨為了權力而不擇手段根本沒兩樣，希望各候選人別忘了共同贏得2026、2028大選的初衷，也別讓「團結」淪為口號。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法