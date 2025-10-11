路人嗨喊台灣加油! 澳洲台僑辦「國慶晚會」 逾百人國旗船遊河

圖為逾130名留學生與僑胞準備登船。（讀者提供）

澳洲「墨爾本台灣同鄉會」攜手墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學（RMIT）台灣同學會，昨（10日）在當地雅拉河（Yarra River）河畔舉辦「國慶郵輪晚會」，逾百名台灣留學生與僑民在渡輪上高掛國旗，以熱情和創意讓世界看見台灣。

昨雙十節，墨爾本台僑與留學生攜手舉辦「國慶郵輪晚會」，吸引逾130位台灣留學生與鄉親熱情參與，透過音樂、互動遊戲與青春舞步，共譜一場屬於海外台灣人的國慶盛典。

外交部駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤，與副組長楊容清親臨現場致意，並致贈「Chip in with Taiwan」2025年國慶紀念版氣泡水，象徵健康與團結的美好祝福。呂明澤說，非常高興看到墨爾本台灣同鄉會與年輕世代攜手合作，讓國慶活動展現世代融合的力量。青年學子積極參與、投入籌辦，展現出對台灣的關懷與責任感，令人欣慰。

他強調，民主社會的可貴，在於每一代人都能共同參與公共事務，貢獻己力。相信未來，青壯世代將在不同領域發光發熱，為台灣在國際舞台上發聲，祝福台灣國運昌隆、國慶快樂。

RMIT台灣學生會會長Dora致詞表示，非常榮幸能與墨大以及同鄉會，一同舉辦歡慶活動，讓在墨爾本的同學們有機會一起大聲說「台灣生日快樂」，也能好好一起慶祝學期的結束。

澳亞台灣研究協會會長、狄金大學（Deakin University）副教授張耀中則向媒體說，當晚大約130名台灣留學生與台僑於South Gate碼頭登船，活動正值週五晚上，墨爾本中心人潮不少，雅拉河兩岸數以千計的路人，目睹該艘掛著國旗的渡輪，更遇到岸上台僑隔空高喊「台灣加油」。

墨爾本台灣同鄉會饒瑞沛會長也勉勵台灣留學生與年輕僑民，能繼續為台灣的民主與經濟發展貢獻力量，為台灣在國際上發聲，例如爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世衛組織（WHO）、推動台澳自由貿易，以及澄清聯合國第2758號決議文的誤用等。

懸掛我國國旗與澳洲國旗的渡輪，在墨爾本市中心沿雅拉河（Yarra River）航行。（讀者提供）

墨爾本中心渡輪上國旗飄揚。（讀者提供）

墨爾本台灣同鄉會與墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學（RMIT）台灣同學會共同舉辦「國慶郵輪晚會」，歡慶雙十。（讀者提供）

