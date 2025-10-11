為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法衝擊》教育部補助短少20.4億 高雄市府自籌還加碼

    2025/10/11 20:59 記者許麗娟／高雄報導
    教育部明年取消學校午餐食材3章1Q政策獎勵金，高雄市將自籌經費補助。（資料照，高雄市教育局提供）

    受財劃法惡修衝擊，教育部2026年度補助地方政府預算減約160億元，包括學校優惠電價、午餐3章1Q食材獎勵金不再補助等，高雄市將減少20.43億元缺口，教育局除將自籌補足，明年度教育局編列預算還增加12.61億元。

    高雄市教育局指出，2026年度教育局預算編列617.18元，較今年度的604.57億元增加12.61億元，因中央補助款減少20.43億元，故市府挹注增加33.04億元。

    部分中央計畫補助款減少或不予補助，包括學校優惠電價4.48億元及營養午餐3章1Q政策4.45億元等，教育局將先行籌措補足缺口，並持續投入資源推動重點教育政策，如「生生用平板2.0」約8億元、「班班大型顯示觸控螢幕」約1.13億元等。

    高雄市教育局強調，因為立法院亂修財劃法，連帶排擠一般性補助款及計劃性性補助款，對高雄市極為不公，但市府仍勉力維持明年度教育支出，持續展現市府照顧孩子權益，積極推動教育發展的決心。

