為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    公布與立法院正副院長「饅頭論政」 郝龍斌強調與江啟臣昔競選主席從不惡意攻擊

    2025/10/11 21:04 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌（中）今晚在臉書貼文公布自己最近與立法院長韓國瑜（右）、立法院副院長江啟臣（左）一起「饅頭論政」。（擷取自郝龍斌臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌（中）今晚在臉書貼文公布自己最近與立法院長韓國瑜（右）、立法院副院長江啟臣（左）一起「饅頭論政」。（擷取自郝龍斌臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌今晚在臉書貼文公布自己最近與立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣一起「饅頭論政」。他還說，當天跟江啟臣回憶起4年前一起競選國民黨主席的往事，雖然選戰偶有火花，但兩人絕對不用惡意攻擊，所以一直都是好朋友。

    郝龍斌說，在韓、江兩位好友面前，他坦白真心話，知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己，並透露參選前也已經跟太太說好，只要帶領國民黨取得2026、2028兩場選舉勝利，「我此生心願已了，餘生一定會用全心全意陪伴她」，感謝太太與家人的諒解。

    郝龍斌表示，最近他全台跑透透，跟黨員座談，報告自己的參選理念與政見，也參加許多熱心從政同志幫他舉辦的造勢大會，在忙碌的競選過程中，前往立法院與韓國瑜、江啟臣一起「吃饅頭論政」，算是近期感到相對放鬆跟溫暖的一場聚會。

    郝龍斌指出，他非常愛吃饅頭，對於喜歡的食物，可以連著幾個月每餐都吃，也不覺得膩，樸實的饅頭，就是其中之一，謝謝韓國瑜作東，準備了白饅頭、豆腐乳，還有鹹甜兩種豆漿，三人還用甜豆漿乾杯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播