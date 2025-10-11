為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南投國慶焰火遭批史上最爛 縣長許淑華說話了

    2025/10/11 20:23 記者張協昇／南投報導
    南投縣國慶焰火，部分觀賞區民眾抱怨煙太大，且只看到一片迷濛的煙雲。（謝姓民眾提供）

    南投縣國慶焰火，部分觀賞區民眾抱怨煙太大，且只看到一片迷濛的煙雲。（謝姓民眾提供）

    南投縣國慶焰火，縣府出動空拍機拍攝畫面。（南投縣政府提供）

    南投縣國慶焰火，縣府出動空拍機拍攝畫面。（南投縣政府提供）

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首辦國慶焰火，但因施放焰火效果不如預期，現場煙霧瀰漫，許多民眾只看到一片迷濛的煙雲，且民眾等候接駁車時間太久，網路上罵聲不斷，甚至批評史上最爛。對此，縣長許淑華今（11）日傍晚回應說，焰火效果不佳及煙霧不易散去，將向軍備局反映，在未來做更好調整；至於交通接駁，確實是未來縣府必須努力精進方向。

    風較小煙霧不易散去 國防部未來調整

    許淑華表示，昨晚因風較小，部分焰火觀賞區煙霧不易散去，這在101大樓或日月潭花火節都曾發生過，將呈報負責施放的國防部軍備局參考，讓軍備局未來在施放焰火時做更好調整。

    許淑華指出，至於交通接駁，確實是此次縣府承辦國慶焰火最大困難點，但縣府不怕挑戰，將藉由累積經驗精進，畢竟身為觀光大縣的南投要推動低碳旅遊，接駁工作很重要。

    1.7萬人集中搭車 190輛遊覽車不夠接駁

    南投縣政府也表示，此次國慶焰火搭乘接駁車人數約1.7萬人，進場時間從下午2點至6點半，縣府共準備190輛遊覽車接駁，惟因散場時人潮集中離開，且遊覽車座位為40人座，所以至少需跑3趟才可完成疏運，縣府為加快疏運，還與警局合作引導及調整部分路線行駛國道3號，盡最大努力將民眾儘速接駁至草屯及名間停車場，約於晚間11點半完成所有人潮疏運。

    南投縣國慶焰火散場，等候接駁車民眾大排長龍，有人形容如逃難現場。（民眾提供）

    南投縣國慶焰火散場，等候接駁車民眾大排長龍，有人形容如逃難現場。（民眾提供）

