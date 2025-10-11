「郝龍斌擁吻柳采葳」深偽片瘋傳 吳思瑤聲援籲國安單位調查

台北市議員柳采葳指出，與郝龍斌合影照片竟遭AI惡搞成兩人熱吻影片。（翻攝畫面，柳采葳提供）

國民黨主席選舉爆出中國網軍介選，媒體人趙少康今（11日）指控，網路上散播國民黨候選人郝龍斌與台北市議員柳采葳擁吻的AI深偽影片，企圖影響選情。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤聲援說，她自己早就是受害者，譴責深偽影片不分黨派、反制中國介選不分顏色，呼籲國安單位調查。

吳思瑤今在臉書撰文表示，她非常同情郝龍斌、柳采葳被AI深偽變造影片，也嚴正譴責不法變造犯罪者，因為自己早就是受害者，而且不只一次。

吳思瑤透露，她擔任立法院民進黨團幹事長任內，幾度被惡意deepfake和總召柯建銘接吻的影片，透過TikTok大量傳送，內容與今天郝、柳的深偽影片手法一致，高度雷同。她皆於第一時間提告，捍衛個人聲譽、更懲治不法犯罪。

吳思瑤強調，即使政黨不同，她還是願意與同樣受到性羞辱深偽影片傷害的郝龍斌、柳采葳站在一起，她一定大聲聲援受害者並譴責不法。

話鋒一轉，吳思瑤說，遺憾的是，國民黨是因為自己受害了才挺身而出，國民黨從政者從未聲援過一再受害的民進黨人，面對境外勢力長期加害民進黨，國民黨總是噤聲沈默；國民黨甚至與中國站在一起，成為一條龍式認知作戰的在台協作者，企圖從中擷取政治利益。

吳思瑤表示，民進黨不會因政治利害，去「選擇」或「改變」面對不法犯罪的立場。民進黨也不會因為政黨利益，而對中國介選採取不同的態度。當自己受害了，才站出來為自己說話，這樣夠嗎？面對其他受害事件時，卻置身事外不屑一顧，這樣對嗎？她說的除了是深偽犯罪，也包括中國介選。民進黨大聲疾呼了這麼久，國民黨今天才在大驚小怪？這就是民進黨跟國民黨不同之處。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

