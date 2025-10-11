預告下週精彩了！比起館長嗆斬首下場 王浩宇：黃國昌嚴重得多

民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）。（資料照，記者王藝菘攝）

民眾黨近日爭議頻傳，主席黃國昌被爆出指揮狗仔，被立委王義川提告；民眾黨最大KOL「館長」，則在直播中脫口要斬首總統賴清德，被新北地檢署交由重大刑案專組檢察官偵辦。對此，前桃園市議員王浩宇預告「下禮拜精彩了」，他也提到，相較之下，「戰神（指黃國昌）嚴重得多」。

針對兩人案情，王浩宇今日在臉書發文表示，館長的部分，約談後很大可能會請回，然後移送簡易判決，頂多就掏錢解決。

「戰神嚴重得多。」王浩宇表示，目前關係人陸續被約談，因為提告者還蠻多的，記者沒理由幫他說話，如果被最終證實他參與指揮，基本上很快就會收到傳票被約談。甚至是為了保存證據，遭搜索帶回。

不過，王浩宇也指出，因為黃立委，目前有司法保護傘，逮捕要立法院同意，「檢調單位要怎樣突破這部分，需要很大的智慧。」

王義川10日赴台北地檢署提告黃國昌等7名涉案人，資深媒體人尚毅夫爆料，正常情況下，遞狀後本要經過種種程序，至少要15到20分鐘，結果王義川提告後，北檢立刻火速辦理分案，代表事前可能就對此案有所了解。

