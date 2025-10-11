為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輝達進駐北士科卡關 蔣萬安：努力爭取落腳台北

    2025/10/11 17:59 記者黃宜靜／台北報導
    輝達選定北士林科技園區（北士科）T17、T18欲作為海外企業總部，但因明年新光人壽將併入台新人壽，其地上權問題未能解決，導致選址卡關；對此，台北市長蔣萬安今強調，會盡一切努力爭取輝達落腳台北，也會跟各方努力，讓這件事情圓滿順利。（記者叢昌瑾攝）

    輝達選定北士林科技園區（北士科）T17、T18欲作為海外企業總部，但因明年新光人壽將併入台新人壽，其地上權問題未能解決，導致選址卡關；對此，台北市長蔣萬安今強調，會盡一切努力爭取輝達落腳台北，也會跟各方努力，讓這件事情圓滿順利。（記者叢昌瑾攝）

    輝達選定北士林科技園區（北士科）T17、T18欲作為海外企業總部，但因明年新光人壽將併入台新人壽，其地上權問題未能解決，導致選址卡關；對此，台北市長蔣萬安強調，會盡一切努力爭取輝達落腳台北，也會跟各方努力，讓這件事情圓滿順利。

    蔣萬安昨日參加北市府在府前廣場舉辦的升旗活動強調，市府不能容許T17、T18閒置3年多、荒煙蔓草，沒有開發行為，且在「新新併」後，新壽法人即依法消滅，在今年7月時，已告知新壽不會同意換約，接下來就會走到終止合約，將土地收回。台新新光金控總經理林維俊於昨日晚間出席101國慶煙火活動則表示，希望有關各方不要在媒體上隔空放話，現在最重要事情是民間或北市府大家齊心協力坐下來，把輝達留下來。

    律師林智群也在昨日在臉書粉專指出，新光人壽併入台新人壽，相關權利義務由台新人壽承受，這不是基本法律常識嗎？

    對此，蔣萬安今日出席「2025台灣的孝─百善孝為先 萬人孝親洗腳報親恩暨反毒宣導活動」時，面對記者堵訪追問「有律師說『新新併』後權利義務是由台新人壽接手是這樣嗎？」對此，他回應，市府的立場已經非常清楚，會盡一切努力爭取輝達落腳台北，我們也會跟各方努力，來讓這件事情圓滿順利。

