黨魁選舉遭中國介入！李四川說謊被打臉？ 周玉蔻酸：藍營悲哀又可笑

中廣前董事長趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，警告中國當局不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

中國國民黨主席選舉即將登場，中廣前董事長趙少康今（11日）指控，中國介入了黨主席選舉，並利用AI影片跟假消息影響選戰。對此，媒體人周玉蔻表示，「老趙為了救郝大兵，說出中國介入國民黨主席選舉，國民黨就完了。」更直言，「這個黨？不只悲哀而已，還很幼稚可笑！」

周玉蔻於臉書粉專提到，「郝龍斌的哀嚎vs.李四川的謊言」暗指郝龍斌的實話軟弱哀嚎，影射中共紅錢介入國民黨主席選舉，用大量網軍操作協助對手鄭麗文，但只說「境外勢力」卻不敢直言中國，「他在怕什麼？今天居然還要委託『老大哥』趙少康召開記者會，『揭露』AI生成影片用台灣口音發聲替鄭麗文造勢。」

周玉蔻認為，「誰都知道，這是中國當局的一次介選『實驗』，贏了，好棒棒；輸了，也沒傷，繼續改進，反正最終目標是2028的操作。」周玉蔻也重申，「老趙為了救郝大兵，說出中國介入國民黨主席選舉，國民黨就完了。然後，中國介入中華民國總統選舉，就ok嗎？鬼話連篇。他還中評委咧！悲哀！」

此外，周玉蔻還強調，「台北市副巿長李四川在議會公然說謊，」栽贓輝達與新壽簽了備忘錄，要接手的北士科T17、T18土地。周玉蔻解釋，新壽轉移地上使用權要求北市府支付107億補債金，害的新壽被罵爆，「事實卻根本並非如此。」

周玉蔻說到，原來這100多億的支付，是輝達當初和新壽討論北士科土地建海外總部，所合議承諾的補償款項。在新壽董事長魏寶生打臉李四川移花接木的謊話後，台北市長蔣萬安和李四川都還沒公開回應，反而忙著放話說要收回新壽的標案，「3歲小孩都知道，這是呼攏人、自己為自己壯膽。」

甚至前政委張景森連2天分析了此事，被蔣萬安團隊攪黑的爭議，核心問題就是「北巿府沒有膽識」，及智慧承擔被控圖利的風險。周玉蔻痛批，「結論是，新壽發現北市府的懦弱及謊言、恐嚇的恐怖，只好跳出來向中央求救了。北巿府又急了，擔心中央會圓滿處理，政治形象上傷害蔣萬安，焦慮的像無頭蒼蠅，仍沒有章法！」

最後，周玉蔻再指，「事情發展至此，各位以為黃仁勳明明白白真相事實，他的心中會怎麼想？」並放話，「這個黨？不只悲哀而已，還很幼稚可笑！」

