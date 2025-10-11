中國連續公布我國軍事人員名單 王定宇：企圖恐嚇分化台灣

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

中國官方今年多次公布我國軍人員個資，民進黨立委王定宇今天（11日）說，中國自今年5、6月起連續公布我國軍事人員資料，從資通電軍到軍情局、再到政治作戰局，共分三波公布。此舉不僅是企圖恐嚇國軍、干擾我方招募，更是試圖向國際展示對台灣的「長臂管轄」，藉此營造「中國法律可及於台灣」的假象，但實際上完全做不到。

王定宇說，中國先在5、6月公布資通電軍10多位人員，10月初再公布3位軍情局及民間「水軍公司」人員，本週又公布18位政治作戰局心戰人員的個資。這些資料未必是真，因此真偽不予評論，但中國意圖恐嚇國軍，讓軍情局等單位在招募上遇到困難；另一方面則是想向國際宣示，對台灣擁有執法權。

他指出，中國此舉也意圖分化台灣內部，製造民眾對國軍的猜疑，甚至鼓勵舉報行為。政府應該切實保護國軍弟兄，因為企圖用武力侵略我們國家的，是中國這個強盜，而國軍無論是在資通電軍、政戰局還是軍情局，都是保家衛國的英雄，應該得到尊敬與保護。

王定宇呼籲，政府應加強對機敏單位服役人員及其家屬資料的保護，並在退役後的就業、出國旅遊等方面提供協助，避免遭受迫害。若國內有人附和中共做法、舉報國軍弟兄姊妹，就應當以叛國罪論處，並以最重刑罰制裁、嚇止。

他指出，若國軍人員被中國點名後，在申辦旅行文件或金融往來時遇到困難，政府不僅有義務協助解決，還應提供適當補貼。他也以自身為例指出，他個人被中國列入制裁名單3次以上，但他們的法律根本不及於台灣，也不及於任何講法治的民主國家。

王定宇強調，中國透過點名、通緝、追訴等手段效果有限，反而證明我國軍方「做對了什麼事」才會讓他們如此跳腳。「我們要給予國軍尊重與支持，對機敏單位人員提供保護、退役後協助甚至補貼，對附和中國做法的國內人士，則要以最重法律懲處。

王定宇也呼籲，政府應提高警覺、加強保密，並與各國盟友建立合作機制，共同抵制中國以點名恐嚇台灣軍方的行徑。他對中國行徑嚴正譴責，也要向保家衛國的國軍弟兄姊妹致上最高敬意與支持。

