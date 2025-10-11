國民黨主席改選 王金平、張麗善表態了

王金平（中）表示，他沒有特別去支持誰，一切以黨的發展為主。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席選戰白熱化，前立法院長王金平今日出席總統府前廣場「萬人洗腳活動」前接受媒體聯訪表示，此次改選並未特別支持誰，一切以黨發展為主；而雲林縣長張麗善則表態支持郝龍斌，認為他是「一個穩定中性的力量」，能夠帶領國民黨往前衝。

國民黨主席將於18日改選，此次登記參選者包括：前台北市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國民大會代表蔡志弘6人登記。

王金平表示，他是以中立、沒有去支持誰的角度看待這次改選，希望大家好好的一起互相尊重、互相包容，一切以黨的發展為主，選出最好的領導，大家都非常優秀，像是前彰化縣長卓伯源行政經驗完善、學識豐富，加上他個人其他條件良好，足以領導黨。

張麗善則指出，每位候選人對於中國國民黨未來發展方向想法，有著各自的理念與目標，皆展現出對於中國國民黨的熱情，帶領黨重返執政的道路。

張麗善表示，不過，在這之中應選出一位具備豐富經歷的候選人，在各個層面上有相關經驗，能帶領地方政府或立法委員的能力，「因此我認為郝龍斌是一個穩定中性的力量，既然要身為黨主席就必須要方方面面都要非常地周詳、圓潤」，帶動中國國民黨往前衝，也能夠在2026年縣市長選舉突破重圍獲得好成績、2028年總統大選期間扮演重返執政的重要靈魂人物。

雲林縣長張麗善表態支持郝龍斌擔任黨主席。（記者叢昌瑾攝）

