新壽南港轉運站工程註定延宕 藍綠議員齊批北市府監督不力

新壽標得南港轉運站BOT案，進度卻延宕無法今年完工。圖為9月1日狀況。（公共運輸處提供）

輝達海外總部進駐北士科T17、T18基地卡關，盤點北市府與新壽合作案，除沸沸揚揚的北士科案，其它案件如「南港經貿地上權案」、「南港轉運站BOT案」也可能受影響。尤其針對「南港轉運站BOT案」延宕，註定無法如期於今年完工，朝野議員都抨擊市府監督不力。

南港區經貿段設定地上權案，於2014年2月14日與地上權人新光人壽簽約，該基地上建物於2015年動工，至2018年興建完成取得使照，隔年開始營運，現作為辦公室及旅館等使用；地上權存續期間為60年。

南港轉運站BOT案目前工作進度約84%，目前正在進行外牆帷幕、電梯工程及室內裝修，註定無法照預定於今年底完工。台北市公共運輸處指出，公司合併勢必對履約造成影響，促參法對於民間公司合併，予以主辦機關同意與否權利；南港轉運站BOT案由於工程進度落後，市府請新壽公司說明兩新人壽合併後如何改善工程進度，再審酌是否同意；新壽有表達已針對工程增派人力，但目前尚無更具體的說明。

民進黨議員林延鳳表示，先前就不斷提醒不管是T17、T18，或是南港轉運站BOT案，新壽都有工期延宕的狀況，當時公運處還一再打包票說有掌控中。但從現在的狀況看來，蔣萬安上任已經三年，該處理早就處理了，怎麼會是現在大眾關注新壽與市府的案子後，才要來嚴格督導。

她指，當時T17、T18不僅免投資計畫書，合約也沒有載明每年應完成的階段性施工進度，未來應該建立此機制，否則阻礙城市的發展，不僅企業有責，負責監督的市府不夠嚴格也是幫兇。

國民黨議員秦慧珠說，新壽在前朝柯文哲時代標下北士科、南港轉運站兩案，但執行狀況都不太好，如今台北市長蔣萬安接下最後一棒，如沒有處理好，恐怕要幫柯文哲背鍋；她直言市府在監督方面不力，未來針對這類民間標案，尤其針對新壽這類有不良紀錄的廠商，應該更嚴格審理。

