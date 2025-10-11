鄭麗文：國民黨未來在野路線多管齊下「該上街頭就上街頭」

國民黨主席候選人11日出席「黨主席大辯論」。 （中天提供）

國民黨主席候選人鄭麗文今日下午參加「中天新聞」主辦的國民黨主席候選人辯論會時指出，如果當選黨主席，未來3年國民黨作為在野黨，無論是街頭路線、議會路線或全面宣揚凝聚主流民意支持，以及地方包圍中央，都將多管齊下，任何有用的戰略都要交叉運用，尤其是全面監督民進黨不可以再貪汙腐敗，更不能把台灣推向戰火，「該上街頭就上街頭」，她並強調，自從「大罷免」後，國民黨更有正當性，未來會在國會加強火力，凸顯民進黨的不公不義與邪惡腐敗。

鄭麗文並指出，最近看到很多僑胞返回台灣慶祝國慶，讓她想到國民黨有很多失聯黨員，這些人說如果她能當選黨魁，就要重回國民黨，讓她深受鼓勵，因此她要承諾當選後要策劃以持續行動，把數10萬名失聯黨員找回家，讓國民黨再次偉大；至於2026選舉，她除了要保住國民黨原有執政縣市，讓該連任的順利連任、該接棒的都棒棒強棒，還要突破南台灣綠色萬年執政的魔咒，屆時她會坐鎮「南二都」，團結全黨，開出紅盤，重點突破。

關於對手張亞中質疑她要主動拜會日本自民黨總裁高市早苗，是否會就「慰安婦」等議題向高市早苗表達抗議？鄭麗文回應，希望選舉能夠回歸理性，展現民主風度，政黨外交非常重要，台日關係也非常重要，歷史真相也很重要，彼此沒有任何矛盾，她的對外關係有3大原則，反對民進黨意識型態讓台灣人陷入戰火，國民黨絕對不做國際麻煩製造者，也不輕易淪為地緣政治的犧牲品，把話語權、主導權交出去，還要扮演和平締造者，確保台海無事。

在接受提問階段，鄭麗文指出，課綱改革勢在必行，這也是國民黨不可推卸的責任，她強調，「青鳥」不能代表台灣的年輕人，中華文明的底蘊對台灣學子是資產，不是毒藥，不論在文化、科技、經濟等各方面領域，兩岸都可以強強聯手，台灣就能站在巨人的肩膀上發展。

至於兩岸如何維持現狀，鄭麗文表示，台灣主流民意正在快速變化，政黨不應該媚俗，應該形塑主流民意，這才是有志氣的政黨，而且所有事情都是在變動中發展，但不能在違背台灣民意的情況下被改變現狀，不能讓人民毫無主動與主宰權，兩岸關係不可以片面改變現狀，台灣人民的意願必須得到百分之百的尊重。

對於中國上月宣稱中華民國的聯合國席位在1945年已經被取代，不復存在，成為中國台灣省。鄭麗文表示，一切都是因為民進黨的「台灣地位未定論」才會惹禍，刺激中共以法理壓縮台灣國際空間，這正彰顯「九二共識」的智慧，讓兩岸可以交流來往，現在時間已經不站在台灣這一邊，2028年一定要政黨輪替，否則中華民國就有可能被毀滅，兩岸必須直接面對面溝通、交流，化解危機。

至於另一位候選人郝龍斌詢問，如何看待這次選舉出現AI技術製造假訊息攻擊對手，鄭麗文回應，這場選舉她不希望網內互打，也不斷呼籲所有候選人及團隊要自我克制，打一場超高水準的選舉，大家要適應AI時代網路訊息真假難判，並盼黨內選舉以和為貴，但對於一些惡意抹黑與攻擊，她支持絕對不可以和稀泥。

鄭麗文在結辯時還說，選舉要回歸理性，大家心平氣和，未來國民黨要接受的挑戰，遠比這次選舉難上百倍、千倍，她期許自己「凡殺不死我的，必會讓我更強大」，並相信國民黨與中華民國會一天比一天更強大。

