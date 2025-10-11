郝龍斌控對手用境外AI假訊息攻擊 張亞中：就是指鄭麗文

國民黨主席候選人張亞中。（記者方賓照攝）

中天電視今天舉辦國民黨主席選舉辯論最終場，針對黨主席候選人郝龍斌指控對手用境外AI合成影片製造假訊息，但未指名道姓。張亞中會後受訪直指，毫無疑問的嘛，郝龍斌指的就是鄭麗文。

張亞中表示，這是不需要任何的迴避的，在這個問題上如果還迴避的話，那就不是什麼坦蕩蕩的事情，但是在辯論場上，總是當事者在，我們希望大家彼此留一點的顏面。

張亞中表示，他覺得作為一個黨員，選舉輸贏是一回事，但有些事情是不能夠做的，這是一個最低的價值的選擇。今天有不同的意見，光明磊落站在辯論台上，大家可以互相的指責對方，但真的不要用暗黑的力量，用民進黨這種1450的力量，對對方進行道德的毀滅，對自己有利而對別人不利的抹黑跟造謠。

張亞中表示，他希望國民黨能夠徹徹底底的把這件事情弄清楚，如果哪一個人真的被確定有幹這種齷齪骯髒的事情，「他當然應該馬上引咎辭職，馬上退出這場的選舉」。其實這個人作為國民黨的黨員都不配，不具有這個資格。

中天電視11日舉辦「黨主席大辯論」。 （中天提供）

