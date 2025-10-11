為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌、趙少康喊境外勢力影響選舉！四叉貓曝：這些東西一直存在

    2025/10/11 17:30 即時新聞／綜合報導
    「戰鬥藍」召集人趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

    「戰鬥藍」召集人趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌日前驚爆遭境外勢力網軍攻擊，支持郝龍斌的「戰鬥藍」發起人趙少康，今日更召開記者會正告中國別介入黨主席選舉。對此，網紅四叉貓表示，其實這些東西一直存在，至少2020年選舉時就很明顯可被觀察。

    四叉貓今日在社群平台發文表示，再過七天就是國民黨的黨主席選舉，在最後一個催票週，郝龍斌跟趙少康喊出了「網軍境外勢力」影響選戰，「其實蠻黑色幽默的，還以為是什麼脫口秀的段子」。

    四叉貓說，包括什麼真假影片交叉剪接、推播假議題造謠文、假帳號搭配假民調放送、變造照片搭假文案等等，其實這些東西一直存在，至少2020年選舉時就很明顯可被觀察。而這兩年搭配AI圖片影片自動寫文模仿配音，更是各種真假難辨，有些出自台灣公關公司，有些則是對岸中國的網路操盤，「我們苦口婆心講很多年了！你們終於信了吧！」

    四叉貓說，這次是郝龍斌吃了境外勢力的虧，大部分綠營人士都抱持看好戲的心態，但是，他還是希望郝龍斌能記取教訓，畢竟他當上黨主席的機率很高。也祝福郝龍斌選上黨主席之後，不要忘記來自中國的不公平操弄，一起守護台灣能夠民主選舉這份得來不易的自由。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播