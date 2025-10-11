郝龍斌、趙少康喊境外勢力影響選舉！四叉貓曝：這些東西一直存在

「戰鬥藍」召集人趙少康（左）11日召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局，不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

國民黨主席候選人郝龍斌日前驚爆遭境外勢力網軍攻擊，支持郝龍斌的「戰鬥藍」發起人趙少康，今日更召開記者會正告中國別介入黨主席選舉。對此，網紅四叉貓表示，其實這些東西一直存在，至少2020年選舉時就很明顯可被觀察。

四叉貓今日在社群平台發文表示，再過七天就是國民黨的黨主席選舉，在最後一個催票週，郝龍斌跟趙少康喊出了「網軍境外勢力」影響選戰，「其實蠻黑色幽默的，還以為是什麼脫口秀的段子」。

四叉貓說，包括什麼真假影片交叉剪接、推播假議題造謠文、假帳號搭配假民調放送、變造照片搭假文案等等，其實這些東西一直存在，至少2020年選舉時就很明顯可被觀察。而這兩年搭配AI圖片影片自動寫文模仿配音，更是各種真假難辨，有些出自台灣公關公司，有些則是對岸中國的網路操盤，「我們苦口婆心講很多年了！你們終於信了吧！」

四叉貓說，這次是郝龍斌吃了境外勢力的虧，大部分綠營人士都抱持看好戲的心態，但是，他還是希望郝龍斌能記取教訓，畢竟他當上黨主席的機率很高。也祝福郝龍斌選上黨主席之後，不要忘記來自中國的不公平操弄，一起守護台灣能夠民主選舉這份得來不易的自由。

