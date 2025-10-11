賴清德國慶演說再提「健康台灣」深耕計畫 恩師陳志鴻這樣說

成功大學名譽教授陳志鴻。（資料照）

賴清德總統昨國慶演說，外界多聚焦於政治經濟或軍事面向。有賴總統恩師之譽的成功大學名譽教授陳志鴻則認為，賴清德是台灣第一位醫師總統，始終以人民健康為最大顧念，國慶演說也針對「健康台灣深耕計畫」內容向國人說明，強調提供全民更優質的健康照護服務。他相信這項計畫將扮演「奮起新台灣的最佳助攻手」！

陳志鴻表示，賴總統就任僅一年多，福國利民政策推陳出新，為全民帶來新希望與好日子。陳指出，賴清德所提出的「健康台灣」國政願景，也已經具體落實。

請繼續往下閱讀...

陳志鴻是「健康台灣深耕計畫」的催生者與專業審查總召集人，同時擔任總統府健康台灣推動委員會副召集人。

陳志鴻說，113年大選時，賴清德提出「健康台灣」國政願景，去年520就職前更規劃「國家希望工程－健康台灣論壇」，委請他擔任論壇召集人，於北中南東舉辦5場分區論壇，並於113年4月27日進行全國論壇，藉以集思廣益、回應輿情與形塑政策。

陳肯定，賴總統於113年520上任後，擘劃了史上第一次「健康台灣深耕計畫」。該計畫以五年（114-118年）為期，核定總經費489億元，期由下而上進行全面醫療系統改革，打造台灣成為亞太地區最具醫療發展力的國家。該計畫涵蓋四大範疇：優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續。

他指出，「健康台灣深耕計畫」於114年正式上路並公開徵件，廣獲醫療體系支持。第一階段（114-115年）符合書審資格387家，歷經公正嚴謹的審查程序，九月初衛生福利部業已核定通過255家，通過率66%，總金額近113億元。

陳志鴻強調，「健康台灣深耕計畫」具有正向的社會外溢效益，醫療資源分配要以人為本，不遺漏任何人與偏鄉，讓每一分資源都能用在刀口上，深度發現問題，提出在地解方，創造社會最大效益。

陳期許，藉由深耕計畫，能夠強化區域聯防策略與落實垂直整合分級醫療、優化醫療工作條件、提高醫事人員核心價值、充實醫療軟硬體環境、導入科技改善醫療照顧效率，進而打造智慧、綠色與韌性的永續醫療體系。

陳志鴻透露，為了確保深耕計畫的執行品質與進度，他已規劃好「健康台灣深耕論壇」，他將率領專業團隊巡迴深入全台醫療最前線，實地提供專業診斷並進行成果檢視，帶動跨機構的經驗交流與觀摩學習。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法