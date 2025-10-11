國民黨主席選舉辯論 郝龍斌：2026「南二都」沒拿下一都就辭職

中天電視11日舉辦「黨主席大辯論」，國民黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今參加國民黨主席候選人辯論會時承諾，如果當選，2026選舉國民黨大戰略就是固北、穩中、強南，也就是在北部要勝選，中部要大贏，南部也一定要贏，尤其南部綠營執政縣市弊案天怒人怨，如果國民黨不能拿下高雄、台南，黨主席當然有責任，他強調，「南二都」如果沒有拿下「一都」，「我一定辭職負責」。

面對競爭對手張亞中提問，是否願意收回上一次辯論會宣布，未來任命另外2位候選人鄭麗文、羅智強擔任副主席，避免「搓湯圓」爭議，郝龍斌回應，黨主席最重要的責任就是知人善任，組織強有力的團隊，發揮集體戰力，未來他要把所有人都結合起來，他並強調，自己是公開邀請羅智強、鄭麗文，不是私相授受或密室協商，而且羅、鄭兩人可以協助他，組成一個強有力的戰隊。

在兩岸關係問題方面，郝龍斌表示，國民黨是最能處理兩岸關係的政黨，由於民進黨主張台獨，造成兩岸兵凶戰危，台灣已經成全世界最危險的火藥庫之一，唯有兩岸和平穩定才是最好的國防，但必須要有幾個原則，也就是符合對等、尊嚴，中國一定要尊重中華民國存在的事實，國民黨要和中但不舔共，而且必須對中國說真話，如果繼續環台軍演，兩岸如何順利交流？在上述前提下，他樂意與中共領導人見面。

郝龍斌指出，民進黨執政造成台灣經濟敗退，主要原因就是仇中跪美，台灣若要生存發展，就要採取和中不舔共、親美不跪美，而且要廢除民進黨的台獨黨綱與非核家園，下架民進黨政府，讓國民黨重新執政，才是唯一解方，如果當選黨主席，他要窮盡所有的方式凸顯民進黨執政問題，結合地方政府議會以及國會，強力揭弊並抗爭。

在結辯時，郝龍斌表示，這次黨主席選舉不只是黨內權力的選擇，更關乎2026、2028選舉能否勝選，而他是最能與地方團隊攜手合作的人選，賴清德總統說沒有台灣就沒有中華民國，但他要說的是，沒有國民黨，就沒有中華民國在台灣，也不會有今天的自由、民主、繁榮，未來他有3個方向要努力，對內阻止民進黨去中化，修正課綱與教課書，讓下一代理解中華民國就是台灣的國家，而且總統不能只有自稱台灣總統，而是必須理直氣壯的告訴國際社會自己是中華民國總統，把中華民國視為核心價值，並成為全民的認同。

中天電視11日舉辦「黨主席大辯論」。 （中天提供）

