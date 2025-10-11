為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「開車靠海邊就被監控中心關心」 陳佩琪抱怨壓力大！

    2025/10/11 16:09 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲因京華城案被羈押多月，上個月獲裁定交保。柯的妻子陳佩琪今日在臉書發文表示，監控中心「盡責的關心」讓他們壓力很大，她還爆，柯文哲告訴她，要不是大罷免失敗「32:0」，「現在他還在裡面」。

    陳佩琪今日在臉書發文表示，柯文哲回家一個月了，本來要祭拜他父親，但逢農曆七月禁忌耽擱了一陣子，昨天終於能前往祭拜他已過世的父親，也順利圓滿結束。

    陳佩琪接著話鋒一轉表示，柯文哲被關到全身是病，精神委靡，出來這一個月，他常說直到現在還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。陳佩琪還抱怨，記得前不久去拱天宮還願，不小心車子駛到靠海邊的路上，監控中心就「很盡責地」一直來電關心他們要去哪、什麼時候要回來？「導致我們壓力很大」。不過她也說，或許監控中心也有壓力，看以後是否能有不得已要接近海邊時，能申請戒護員監視陪同。

    陳佩琪說，到了拱天宮，遇到大批支持者要求留影合照，柯文哲一時沒法適應人群，又受到監控中心的關切，本安排在那附近用餐的，後來飯也不吃了，相也不照了，趕緊離開海邊打道回到市區內。

    陳佩琪最後也表示，柯文哲常安慰她，此生可以再相見就已屬慶幸了，以民進黨兇殘程度和罷免時氣焰之高漲，很多人都判斷他會被押到一審判決，然後續押二審，然後續押三審，然後永遠不放他出來，然後讓他死在獄中，她還爆，柯文哲說，要不是「32：0」， 他現在都還在裡面。

