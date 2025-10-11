藍黨主席辯論 區桂芝麻辣提問：國民黨放棄統一目標了嗎？

面對區桂芝的提問，黨主席候選人張亞中表示，他當黨主席即重啟國統綱領，一中憲法最後是終極統一，兩岸現狀是不可能永遠維持的。（記者方賓照攝）

中天電視今天舉辦最終場國民黨主席辯論，北一女教師區桂芝受邀擔任彩蛋提問人，詢問黨主席候選人是否會重建課綱、重啟國統綱領，以及國民黨是否已放棄中華民國憲法的統一目標等問題。黨主席候選人張亞中表示，他當黨主席即重啟國統綱領，一中憲法最後是終極統一，兩岸現狀是不可能永遠維持的。

區桂芝提問指出，第一，30多年來的台獨教改，再加完全去中化的108課綱，已經教出了不止一代天然獨，更慘的是這些天然獨的品德以及競爭力全面下滑，請教是否承諾重建課綱，具體做法是什麼？第二，兩岸人民交流，尤其學術文化部分，已經被壓迫到步步驚心的地步，因為陸委會不斷擴大解釋兩岸人民關係條例來威脅百姓，請教是否透過修法確實保障人民交流的權利？

區桂芝的第三問是，統一是中華民國憲法的國家目標，國民黨放棄憲法目標了嗎？無底線的親美造成台灣不斷被掏空，至於兩岸只談和平不談統一，那麼國民黨的獨裁和民進黨的台獨又有何不同，如何突破目前無法對話的困境，維持現狀如果沒有共同未來的願景規劃，就是一句不被接受的渣男謊言，是否考慮重啟國統綱領，促成兩岸政府談判和平統一，否則台灣人還要繼續不明不白。

張亞中表示，過去他寫了本國史的基本讀本兩冊，最近我又寫了台灣在光復，輕鬆掌握孫中山的核心思想，然後最重要一本是「理想的中國人」，孔子教你做君子。所以他不是在講，已經在行動了，他認為他跟所有的國民黨檯面上的人最大的不同是不只是說，而且是做，而且已經做了。

針對統一，張亞中表示，國家統一要恢復國統綱領，這在他參選聲明已經說到，如果他當黨主席即重啟國統綱領；作為中國國民黨的核心綱領，他也談過有三個事情是沒有辦法迴避的，我們的憲法是一中憲法，最後是終極統一，政治跟經濟是不可能分的，現狀是不可能永遠維持的。

張亞中說，立法院當然要想辦法廢掉現在影響人民自由往來的一些以國安為名的法律，這是立法院一定要做的，還給人民一個兩岸交流、自由的空間，這是他當黨主席的目的及一個莊嚴的承諾。

